AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

LUGO

O Vello Cárcere

11.15 a 17.30h. Nueva jornada de visitas guiadas sobre la historia del edificio y la memoria histórica. O Vello Cárcere.

Carreras virtuales de conducción

11.30 a 14.00 y 16.30 a 20.30h. Sigue el campeonato de carreras virtuales de conducción, organizadas en el programa +Xti. Casa da Xuventude.

'Aleitamento conxunto'

12.00h. El Colegio de Enfermería de Lugo y la asociación Bico de Leite organizan un 'aleitamento público conxunto' en el campamento de Obstetrix ubicado en la Praza Maior.

Exposición de Macía

12.00h. Miguel Anxo Macía inaugura la exposición 'Obra reciente' en la galería Nova Rúa.

Conciertos en el Clavi

22.30h. Los grupos Exeria y Archivo Adjunto ofrecen sendos conciertos. Club Clavicémbalo.

Arde Lucus

A CHAIRA

Campamento Gallego de Espeleología

10.00h. Arranca esta actividad, que incluirá visitas a las cuevas de Abadín y Mondoñedo. Concello de Abadín.

Encuentro de Villas Termales

10.30h. El programa incluye la presentación de Termatalia y el congreso termal de Archena, la asamblea de la Sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales (11.30) y la clausura (13.30). Balneario de Guitiriz.

Recitales de Esmuvi

12.00h. La Escola de Música de Vilalba (Esmuvi) ofrece recitales de alumnos. Auditorio Carmen Estévez de Vilalba.

II Xuntanza de Xogadores, Adestradores e Directivos

13.00h. Dos exdirectivos del CD As Pontes organizan un reencuentro. Será en el Lar.

Romería das Merendas

13.00h. Arranca una nueva edición de esta cita con la tradición. Habrá sesión vermú con Aquí e Alá, de Outes y Lousame; Xermolos, de Guitiriz, y Brixta, de Ferrol. Tras las meriendas y el café volverá la foliada con Buxainas, de Cedeira; Axeigo, de Rábade, Os Netos do Escribano,

de Ortegal; Embruxo, de Ordes; Curuncunca y los Panda, de Barcelona; Toma de Terra, de Terra de Montes, y No Cómbaro y Nimbos, de As Pontes. Habrá concurso de agarrados y se recomienda asistir con indumentaria de los años 50.

Comida de Asvela

13.00h. XVI Xantar popular de Asvela, con misa, comida y sesión vermú con Begoña García. Lanzós.

Concentración de autocaravanas

Todo el día. La Asociación Galega de Autocaravanas celebra el día del socio este fin de semana en As Pontes, con una comida, varias rutas y una cena del traje. Lago de As Pontes.

Fiesta de despedida de directiva del Anpa

16.30h. Habrá baile, premios y merienda. Salón de actos del concello de A Pastoriza.

Concierto de 'Na casa deles', de Son de Corda

20.30h. El Iescha organiza el recital del cuarteto de cuerda, en el que también actuarán la bailarina María Pichín y el pianista Raúl Rodríguez. Casa de la cultura de Vilalba.

A ULLOA

Clausura de las escuelas deportivas de Monterroso

17.00h. El Concello organiza una fiesta por la clausura de las escuelas deportivas municipales, con patinaje, judo, multideporte y entrega de diplomas. Espazo Lorenzo Varela.

RIBEIRA SACRA

Presentación literaria

20.00 horas. El escritor monfortino Suso Vila presenta su nueva obra 'Estanque de Tormentas', Segundo premio del certamen de poesía Manuel López Ardeiro. Organiza Librería Agrasar. El acto será en el Casino Ateneo.

Fiestas de San Antonio

A partir de las 10.00 horas salva de bombas y después pasacalles con Xograres de Lemos. A las 19.30 actuaciones de los grupos Lemavos y De Pe Feito. La verbena comenzará a las 22.00 con Orquesta Solara. A medianoche, sesión de fuegos de artificio y después actuará de nuevo Solara y habrá un concierto de Malenne. Campo de San Antonio

SARRIA

Encuentro coral

20.00.- Actuación de cuatro agrupaciones de música de Sarria: Cantareiros da Unión, Voces Novas, Sarricanta y Coral Polifónica del Concello. En la sociedad cultural La Unión.