AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

LUGO

Foliada de Orbazai

▶ 11.00h. Apertura de la Feira de Artesanía con motivo de la Foliada de Orbazai. A las 13.00h., Festival de las escuelas Airiños de Orbazai. A las 14.00h., sesión vermú con el grupo de pandeireteiras. A las 17.00h., actuaciones de Cantareiras D'Xanares, Xermolos, Ondiñas do Mendo, la agrupación folclórica La Sidrina y Airiños de Orbazai. A las 21.00h., foliada con pinchos y música tradicional.

Cuentacuentos

▶ 12.30h. Sesión de cuentacuentos ilustrado de 'O reino de Libeliño', de manos de su autora, Estefanía Padullés. Librería Biblos.

Fiestas en Mazoi y O Veral

▶ 13.30h. Fiestas en Mazoi con misa y sesión vermú con la orquesta Escaparate, que actuará también en la verbena con DJ Jairo LQ. También siguen las patronales de O Veral con misa y sesión vermú con el Dúo Vivarium, que también actuará por la noche.

Comuneros de Coeses

▶ 14.30h. Comida anual de los comuneros de Coeses. En el campo de la feria.

Nuevo libro

▶ 18.00h. Yuslier Lazo Saavedra presenta 'Libro de narrativa', en la cafetería Dayu's (Conde Pallares).

Novena del Santísimo

▶ 19.30h. Comienza con el rezo del rosario la novena al Santísimo Sacramento, que predican los canónigos catedralicios. A las 20.00h. será la misa. Catedral.

Música do Corpus

▶ 20.30h. Concierto de la Orquesta Sinfónica Vigo 430, con Jonian Ilias Kadesha al violín y la dirección, dentro de la Semana de Música do Corpus. Círculo de las Artes.

Festival Chicken Run

▶ 21.00h. Comienzan los conciertos del 8º Festival Chicken Run, con la actuación de Sr, Salvaje, King Sapo y Five Strings Band. Sin City Bar (Estrada Vella de Santiago).

Anxo Araújo ▶ 22.30h. Concierto de Anxo Araújo, en el club Clavicémbalo.

Pantalla para la Final de la Champions

▶ 21.00h. Los aficionados al fútbol podrán ver la final de la Champions en una pantalla gigante en la Praza de Santa María.

COMARCA DE LUGO

50 aniversario de Río Chamoso

▶ 13.00h. La sociedad de caza, pesca y conservación Río Chamoso, de Castroverde, celebra su 50 aniversario con sesión vermú a cargo de D'Caché Music, comida y música por la tarde. Mercado ganadero de Castroverde.

Presentación de un poemario en Outeiro de Rei

▶ 19.00h. El meirego Suso López, productor de Gaitafilms y conocido por su trabajo en el ámbito cinematofráfico, presenta su primero poemario, titulado 'Non aparecen bicis'. Casa museo Manuel María

Jornada sobre custodia del territorio

▶ 10.00h. Varios colectivos se encontrarán en la III Xornada de Custodia Galega do Territorio, que incluye varias ponencias y un paseo por las Insuas do Miño. Pazo de San Marcos, en Lugo, por la mañana y, por la tarde, en la Casa das Insuas de Rábade.

Charla médica en O Corgo

▶ 12.00h. El doctor Miguel Alvelo Iglesias imparte una charla sobre hipertensión, ictus, infartos y otras enfermedades. Organiza Os Cinco Ríos. Centro sociocultural de O Corgo

A MARIÑA

Fiestas patronales de Burela

▶ 12.00 y 17.00h. Pasacalles con Flor do Raxal. 14.00h. Sesión vermú con la orquesta Neon. 20.00h. Concierto de la banda de cornetas y tambores Santo Inocencio, en la Praza do Concello. 21.00h. Misa cantada por la coral polifónica local en la iglesia parroquial y procesión de bajada de las imágenes al puerto. 23.00h. Verbena con Neon y New York. 00.00h. Espectáculo pirotécnico. A lo largo de todo el día elaboración de la alfombra floral.

Monólogo de Touriñán en Ribadeo

▶ 20.00h. y 22.30h. El conocido actor gallego José Antonio Touriñán presenta su espectáculo 'Aquí tou! en una doble sesión. En el auditorio de Ribadeo.

Actuación musical

▶ 18.30h. y 20.30h. Abraham Cupeiro presenta 'Resoando no pasado'. En el círculo habanero de A Devesa, en Ribadeo.

Foliada A Chocolateira

▶ 12.00h.-22.00h. Música, comida y juegos tradicionales. Concierto final de De Ninghures. En A Pontenova.

Propuestas geológicas en Cervo

▶ 10.00h. Ruta para explorar el origen del granito con Iván Rodríguez. En el área de autocaravanas. El aforo está limitado a 20 personas por lo que es necesario anotarse a través del correo electrónico [email protected].

▶ 17.00h. Taller de minerales dirigido a los niños con el geólogo Fran Canosa. En el auditorio de la casa de la cultura de San Cibrao. El aforo está limitado a 20 personas por lo que es necesario anotarse a través del correo electrónico [email protected].

A CHAIRA

Jornada de puertas abiertas con Amigos da Madeira

▶ Todo el día. Exposiciones y demostraciones de torneado y talla de madera. Hexágono de As Pontes.

XX Xornadas Interxeracionais Rurais

▶ Todo el día. Se hablará de fiesta y cohesión social, del proyecto Palcos y de cómo eran las fiestas en la parroquias xermadesas y se celebrará con un taller de baile y una foliada con Axóuxere, No Cómbaro y Buxos Verdes los 20 años de las Xornadas. En la casa escuela de Cabreiros. Xermade.

II Torneo Fútbol Sala Base Grupo Forma-t Vilalba

▶ Todo el día. Participan los equipos benjamín, alevín e infantil de las escuelas municipales de Abadín, Guitiriz, Vilalba y Cospeito y de los clubs Ribeira FS y Lago DVSPort.

Salvamento y socorrismo

▶ 10.30 y 16.00h. Tercera jornada de la Liga Praia. Disputa de las categorías cadete y juvenil, y alevín e infantil. Playa del lago de As Pontes

Campionato Galego de Andadura Federada

▶ 11.00h. Asapa, junto a la Federación Hípica Gallega, promueve esta prueba. En el circuito de kárting de A Pastoriza.

Bajada de carrilanas de Meira

▶ 16.00h. Las verificaciones serán por la mañana, de 11.00 a 12.30 horas. La entrega de premios será por la tarde en el Paseo Central de Meira.

Parga Rock

▶ 16.15h. La cita previa al Parga Rock será una sesión vermú con la presentación del merchandising del festival. Habrá concierto de Deloreans, Dj Coutinho, kakaroke y Nordés. Al lado de la escuela vieja de Parga. Guitiriz.

Fase previa del campeonato de España de clubs de fútbol sala

▶ 17.00h. Segunda jornada de esta competición, en la que participan el Luther King, el CDE Campoo de En Medio, el IES Coruxo y el Real Spórting de Gijón SAD. Pabellón municipal Jonathan Carro de Guitiriz.

Clausura de las actividades socioculturales y deportivas

▶ 16.30h. Habrá exhibiciones de grupos, exposiciones de pintura, cestería, manualidades y bolillos. Pabellón de Baamonde. Begonte.

Tarabela Creativa pone en escena 'Boa sorte, mala fama'

▶ 20.00h. Auditorio Cine Alovi. As Pontes.

Recital de fin de curso

▶ 20.30h. Alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Vilalba da un concierto en el auditorio Carmen Estévez de Vilalba.

RIBEIRA SACRA

Comida de confraternidad en Monforte

▶ 14.00h. Pabellón del colegio Escolapios. Comida de confraternidad de antiguos alumnos para conmemorar el 150 aniversario de la presencia de los Padres Escolapios en Monforte.

Presentación literaria

▶ 19.00h. Carlos Daniel Padilla presenta su libro 'La vanidad y los buitres'. Padilla, de ascendencia monfortina, ambientó parte de la obra en Monforte. Casa de la cultura Lois Pereiro de Monforte.

Cuentacuentos en Chantada

▶ 12.00h. Los niños podrán disfrutar del cuentacuentos A Fraga dos Mouros, o bosque itinerante en la biblioteca municipal de Chantada.

Música en Chantada

▶ 19.30h. Festival de fin de curso de A Casa da Música. En O Cantón o, si llueve, en el auditorio municipal. Más de 100 artistas se subirán al escenario para tocar la misma pieza.

Feria de las cerezas y del aceite en Ribas de Sil

▶ Todo el día. Puestos de venta de cerezas y aceite, artesanía y otros productos locales se instalarán en San Clodio con motivo de la feria. A las 18.00 h habrá pintura al aire libre y actuará el grupo de gaitas O Recanto. A las 21.30 h habrá concierto Catuxa Salom. Playa fluvial de San Clodio.

Ruta en O Saviñao

▶ 13.00h. Celebración de San Cristóbal, con ruta y bendición de camiones. Currelos.

Corpus en A Pobra do Brollón

▶ 13.00h. A Pobra do Brollón celebra sus fiestas con alborada de Airiños da Mioteira, misa, la magia de David Méndez y fiesta de noche con Taki Cardia y DJ Tariro. A Pobra do Brollón.

SARRIA

Elaboración de alfombras de Corpus Christi

▶ 17.00h. Confección de las alfombras florales para Corpus Christi. En la Rúa Maior de Sarria.

Exposición de pintura

▶ 19.30h. Inauguración de una exposición de pintura de Carmen Prado, que contará con la presencia de la autora, el periodista Francisco Rivera Cela y el presidente de La Unión, José Quiñoá. En la La Unión de Sarria.

Mercadillo solidario

▶ 12.00h. Mercadillo solidario de la ONG Hospitaleros sin Fronteras. Habrá puestos de roba, complementos, juguetes y libros de segunda mano, así como de artesanía de Senegal. El programa incluye actividades infantiles, música con Malditos Roedores, Jor Ginho DJ y Batuko Tabanka, y gastronomía de Senegal. En la Praza da Vila de Sarria.

A ULLOA

Charla sobre el impacto de Altri en Monterroso

▶ 12.00h. Belén Buján, Teresa Castiñeira, Ana Corredoira y María Garrido hablarán sobre el impacto de Altri en la infancia y la adolescencia. Organizan Ulloa Viva y Palas Viva. Espazo Lorenzo Varela.

A MONTAÑA

Coloquio 'A Galicia do presente' en A Fonsagrada

▶ 18.00h. Encuentro organizado por el proyecto cultural Galicia Latente para concienciar sobre el valor, retos y potencialidades del rural. Se proyectará un documental y terminará con un debate. Salón de plenos de la casa consistorial

Recital poético por el castillo de Navia

▶ 19.00h. Una quincena de autores participan en el recital poético que organiza Irmandade Naviega y el Concello por la protección del castillo de Navia. Actuará también el grupo Batital. Cafetería Suarna.

MELIDE/ARZÚA/CURTIS

Clausura de las escuelas culturales de Melide

▶ 18.30h. Se cierra un nuevo curso de las escuelas culturales de Melide, con exhibición de baile moderno, ballet y teatro. También se inaugura la exposición de los trabajos de las disciplinas de pintura, fotografía y costura. Centro sociocultural Mingos de Pita.