AGENDA 📆 Este sábado en Lugo

LUGO

Mus en el Círculo

▶ 09.00 a 23.00h. La asociación Lugo Museiros organiza el X Maratón de Mus Muralla de Lugo. Círculo de las Artes.

Motocross en Lugo

▶ 09.30h. Empiezan los entrenamientos cronometrados pero habrá actividad durante todo el día en el Circuito Jorge Prado con motivo del Mundial de MXGP.

Calentando el Arde Lucus

▶ 10.00h. Taller de vestimenta romana y complementos, de cara al Arde Lucus. Casa da Xuventude.

Equigal

▶ 10.00h. Arranca el Arabic Horse Show, que incluirá también competiciones a las 16.30 y a las 19.30 horas. Pazo de Feiras.

Feria medieval de Fontiñas

▶ 11.00h. Apertura del mercado, donde a las 12.00 horas habrá una exhibición de cetería. Habrá un espectáculo de danza oriental a las 18.30 horas y un espectáculo de fuego a las 22.00 horas.

Talleres infantiles

▶ 11.00h. Nueva cita de los talleres infantiles para niños, dentro del programa de conciliación del Concello, en la plaza de abastos.

Cuentacuentos

▶ 11.00h y 12.30h. Cuentacuentos para niños para niños de 3 a 8 años y relacionado con la celebración del Día Internacional de la Familia. Se recomienda inscripción previa. O Vello Cárcere.

Juegos romanos

▶ 11.00h. Juegos romanos de tablero. Sótano del Mercado Municipal.

Patronales en Astariz

▶ 13.30h. Fiestas de San Matías en Astariz. Misa solemne y sesión vermú con la orquesta Solara. Por la noche verbena con Solara y Verónica Cambón.

Improvisación teatral

▶ 12.30h. Sesión de improvisación teatral del grupo Curuxán. Club Clavicémbalo.

Oratoria

▶ 16.30h. Workshop de la Liga de Oratoria con Manuel Maseda, Antonio Platero, Juan Carlos Rodríguez y Saúl Corredoira.

Cántigas das Bestas

▶ 16.30h. Cita de Cántigas das Bestas, con clasificación de finalistas para la final. Parque de Rosalía.

Juega el CD Lugo

▶ 17.00h. Los alvibermellos se enfrentan al Cornellá en el Anxo Carro.

Taller infantil

▶ 17.00h. Taller de instrumentos musicales para niños en la ludoteca del centro comercial As Termas.

Boicot a Eurovisión

▶ 17.30h. El centro social A Hedreira, en Catasol, 17, organiza varios actos en una jornada de boicot a Eurovisión, que comenzarán con la proyección del documental A song called hate y seguirá, desde las 19.00 horas, con un taller drag con Nenaza. A partir de las 22.00 horas habrá karaoke mamarracho.

Información sobre velutinas

▶ 18.00h. Jornada informativa sobre la avispa velutina de la Asociación Galega de Apicultura. O Vello Cárcere.

Presentación literaria

▶ 19.30h. Presentación del libro Cuaderno de viaje al país natal, de Alfonso Armada. Librería Biblos.

Facela Fest

▶ 19.30h. Exterior del Auditorio Gustavo Freire. Hoy actúan Lisabö, Los Enemigos, Josh Rouse, Beach Avenue, Alarido, Parade y Aiko el Grupo.

Teatro a cargo de Satori

▶ 20.00h. Representación de la obra Masculino singular, de la compañía lucense Satori. En Itaca Artes Escénicas, en Doutor Gasalla, 18.

Teatro de Nova Escena

▶ 20.00h. Representación de A tortilla e a peste, de Nova Escena Teatro. O Vello Cárcere.

Música en Sala Jagger

▶ 22.30h. Concierto de música funky y disco con Brais Morán y Nasafunk. Sala Jagger.

Concierto en el Clavi

▶ 22.30h. Concierto de Skarapotes. Club Clavicémbalo.



COMARCA DE LUGO

Fiesta de mayores en Portomarín

▶ 14.00h. Comida por San Isidro, a la que están invitados los mayores de Portomarín. Pabellón municipal.

Cuentacuentos en Outeiro de Rei

▶ 17.00h. Cuentacuentos a cargo de Anxo Moure. Bosque Máxico de Bonxe.

Cantos de taberna en O Corgo

▶ 17.30h. I Certame de Cantos de Taberna de San Miguel de Pedrafita, en O Corgo. Campo de la fiesta.

Presentación de una revista en O Corgo

▶ 20.15h. El Centro de Estudos do Corgo presenta el décimo número de la revista Corga, que recoge trabajos de investigación sobre el patrimonio del municipio. Punto de Atención á Lectura.

Teatro en Castroverde

▶ 20.30h. Salón del CPIP de Castroverde. Representación de la obra teatral 'Balbina a adiviña'

Friulio en Friol

▶ 11.00h. Apertura del poblado castrexo y del mercado en el VI Friulio, con desfiles y entrada de las tropas romanas a las 11.35, escaramuza a las 13.00 y talleres, juegos populares, música y demostraciones a lo largo de todo el día, así como descenso en balsa por el río Narla. A las 23.00h, concierto de Astarot, Rock Legend y un DJ en la Praza Andón Cebreiro.



A MONTAÑA

Ruta en Navia de Suarna

▶ 09.00h. Arranca la Ruta dos Cortíns por Navia de Suarna, a cargo de Alberto Uría. Empieza en A Proba

Demostración en Becerreá

▶ 10.00h. Jornadas de demostración en granja sobre los tipos de cierres eléctricos para ganado ovino y caprino. Actividad gratuita con aforo limitado a 15 personas. Centro social de Becerreá y granja Teixeiro e Pistón.

Festa do Gandeiro en Cervantes

▶ 10.00h. votación do xurado. A las 12.00h. subasta de novillas de Acruga y las 13.30h. entrega de premios

RIBEIRA SACRA

Feira do viño de Pantón

▶ 12.00h. Apertura de las casetas en el recinto ferial. 12.30h. Entrega de los premios del IX Concurso Fotográfico Red Ribeira Sacra-Viticultura Heroica. 13.00h. Inauguración oficial de la XXIX Mostra de Viños da Ribeira Sacra. 13.30h. Se procederá al Brinde do Viño. 14.30h. Los asistentes podrán tomar deliciosas raciones de empanada en la VII Festa da Empanada. 21.00h. Dará inicio la actuación de la orquesta Gran Parada. A lo largo del día habrá actuaciones de charangas.

II Festival de Charangas de Chantada

▶ 12.30h. Concierto de André Phmollo en la calle Leonardo Rodríguez para animar la sesión vermú.19.00h. Actuarán por las calles las charangas participantes (Louband, Union Phenosa, Bicoia e Fuego Street Band) para rematar a las 23.00h. con un concierto de todas las formaciones en la Praza do Pavillón Municipal.

Autocaravanas en O Saviñao

▶ 13.30h. Concentración de autocaravanas en Escairón con motivo de la inauguración del área especial para este tipo de vehículos. En el entorno del cuartel y el mercado ganadero de Escairón.

RaizameS en Taboada

▶ 10.00h a 13.30h. Ruta Canta arte se agocha nunha cunca de viño (Salida y regreso de la Praza de Riazón). 12.00 a 16.00h. Espazo Atmósfera Viño (Praza de Riazón). 14.00h. Concierto Cachas&Cousins (Praza de Riazón). 17.00h. Encuentro 'Viños que coidan das cepas e a paisaxe' (Praza de Bembibre). 18.00h. Espacio infantil “Vendimarte cativa”, con SororAs.gal (Praza de Riazón). 19.00 a 22.00h. Espazo Atmósfera Viño (Praza de Riazón). 21.00h. Concierto de Pablo Sanmamed Trío (Praza de Riazón). 22.00h. Quema de una Facha (Praza de Riazón).



SARRIA

Feria de San Isidro

▶ 09.00h. Arranca la Feira de San Isidroa con una subasta de ganado y exhibiciones de cetrería. En el campo de la feria de Sarria.

Concentración motera

▶ 09.30h. El club Sarria Bikers organiza una nueva concentración motera con rutas, una exhibición y actuaciones musicales. En Sarria.

Velutina en Samos

▶ 11.00h. La Asociación Galega de Apicultura promueve una jornada técnica sobre la avispa velutina. En el centro multiusos de Samos.

Cantos de taberna en O Incio

▶ 18.30h. Certamen de cantos de taberna en cuatro bares del municipio con la participación de seis formaciones. En bares de O Incio.



A CHAIRA

VIII Festexo da Troita del club Rodeo

▶ 07.30h. Habrá concurso de lance, comida y animación musical con Kalima 3.0 y Cosmedeejay. Más información: 687.24.96.87. En el área recreativa de Chao do Pousadoiro. Ribeira de Piquín.

Día de las personas mayores

▶ 13.00h. Habrá misa en la iglesia de San Pedro y una comida popular en el pabellón del Ceip Virxe do Corpiño, con animación musical y sorteo regalos. Begonte.

Día da Xuventude en Castro de Rei

▶ 16.00h. Celebración en la Praza Maior de Castro de Rei. Habrá actuación con Os Valuros.

Noite dos Museos

▶ 17.30h. Incluye juegos populares con Xotramu y las actuaciones de Ukestra do Medio y I Colori Dell'Armonía. En el Museo do Castro de Viladonga. Castro de Rei.

Móvete en As Pontes

▶ 18.00h. Desfile en los jardines del Campo da Feira por la fiesta del comercio Móvete por As Pontes. A partir de las 20.00 horas será la Fashion Night con la apertura de los negocios hasta las 00.00 horas.

Foliada de Muimenta

▶ 19.00h. Foliada en el Campo da Igrexa Vella. Habrá talleres, exposiciones y música en directo con Pandereteiras de Muimenta, Charanga 555, Os do Campo y Árdelle o Eixo.

50 años de la agrupación coral Endesa

▶ 20.00h. Concierto conmemorativo en el auditorio municipal Cine Alovi. As Ponte



A MARIÑA

Concentración de senderistas en A Pontenova

▶ 09.30h. En la Praza dos Fornos. Recorrido por la nueva Ruta das Minas. Al terminar comida a base de bollos preñados, de liscos y postre. A las 16.00 horas, sorteo de varios regalos entre los participantes.

Ruta por el entorno de A Silvarosa

▶ 10.00h y 16.00h. Visita guiada para poner en valor la historia de estas minas de hierro, en Viveiro. Plazas limitadas. Inscripción en el teléfono 635.55.96.98 o en geolodía.es/geolodia-2024/lugo-2024.

Actuación del Mago Rafa en Viveiro

▶ 20.30h. En el teatro Pastor Díaz. Presentación de su espectáculo 'Sentir'. Reserva de entradas (10 euros) en [email protected]. El día de la actuación la taquilla estará abierta desde las 17.30 horas.

Mar de Tapas en Burela

▶ Por la noche y a mediodía. A Lonxa, A Marquesa, A'Mares, Arenal, Boasmigas, Contraste, Nordés, Rompeolas, Salitre, Sargo, Vinoteca Ril y Vistalegre servirán tapas especiales. Los clientes podrán votar su favorita y así entrar en el sorteo de cuatro cenas valoradas en 100 euros.

Música en Burela

▶ 20.00h. En la casa de la cultura. Concierto del cuarteto de voces y arpas Lulavai. Entradas a 4 euros.

Satira en Barreiros

▶ 19.00h. O Centiño representa 'Trepa, tripa e tropa' en el centro sociocultural de San Cosme de Barreiros.

Taller en Viveiro

▶ 19.30h. Taller de baile tradicional en el conservatorio de Viveiro.

Música en Viveiro

▶ 21.00h. Foliada con con Bágoas da Terra, Saíñas, O Son do Sor, Cordenaia, As Ferriñas, Os do 21 y Espera que vou Mexar en el conservatorio de Viveiro.



MELIDE Y ARZÚA

Festa do Melindre

▶ 11.00h. Apertura de los puestos en la Praza y en la Rúa do Convento y apertura de la Feira de Artesanía en el Cantón de San Roque.

Asamblea de Adega

▶ 09.30h. Asamblea anual de Adega. 9.30 en primera convocatoria y 10.00, en segunda. Edificio Multiusos de Melide.

Poesía en Arzúa

▶ 19.30h. Evento poético y musical de Germán Terrón y Felicidad González, poetas afincados en Palma de Mallorca que están haciendo el Camino Francés y hacen parada en Arzúa con el cantautor César de Centi. Praza de Galicia.