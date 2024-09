AGENDA 📆 Este domingo en Lugo

LUGO

Magia

▶ 11.00h. La última jornada de Lugo Máxico arranca con un taller de magia en O Vello Cárcere a cargo de Sarra Rodríguez. A las 19.00h. tendrá lugar la gran gala final, con Luis Boyano, Xulio Merino, Joaquín Matas, Ramó& Alegría, Joshsua Kenneth y Gonzalo Albiñana, Auditorio Gustavo Freire.

Automóvil

▶ 11.00h. La ferial del vehículo de ocasión de Sibuscascoche alcanza su última jornada y abrirá hasta las 20.00 horas en el párking del centro comercial Abella.

Fútbol

▶ 12.00h. Después de su triunfo ante el Sestao, el CD Lugo busca ante el Barakaldo su primera victoria como local en un duelo en el Anxo Carro.

Zanfona

▶ 12.30h. Las actuaciones en Celme de Zanfona arrancan con el concierto O crime da leiteira Nicolasa, a cargo de Xosé María Pérez Parallé, Carme Romero y Javier Díaz Carrasco, seguido de otro sobre A cega de Covelo que ofrecerá María López Carballo.

Visita guiada

▶ 16.00h. Guido Guía inicia el programa Viaxando por Lugo con un paseo guiado por el parque Rosalía y una merienda en la cafetería La Romería (19.00h).

Tenis

▶ 17.00h. El XX Torneo Internacional del Club Fluvial llega a su final. El partido para conocer el ganador se disputa en las instalaciones del Club Fluvial de Lugo.

Singulares

▶ 17.30h. El grupo Achádego Teatro retoma las visitas teatralizadas al cementerio con una obra que rescata la memoria de persojes singulares de la ciudad, como Madalena o Currinche. Se pide reserva de plaza previa. Cementerio de San Froilán.

Música

▶ 19.30h. La orquesta Terra Nova abre la temporada con una actuación en la que participarán los grupos TerraTrompas y TerraCordas. Casa del Coliving Municipal de O Carme.

COMARCA DE LUGO

Homenaje al párroco Francisco García en Rábade

▶ 12.00h. Rábade celebra una comida de homenaje al que fue su párroco durante cuatro décadas, Francisco García. Antes, a mediodía, habrá una misa en la iglesia de San Vicenzo. Restaurante Coto Real.

Fiestas de O Corgo

A mediodía. O Corgo finaliza sus fiestas con sesión vermú a cargo de Elixir. Campo de la fiesta

A CHAIRA

IX Cita coa Historia de As Pontes

Todo el día. Habrá mercado tradicional, con unos 50 puestos, demostraciones de oficios antiguos, ludoteca, exhibiciones de Lucius Spiculus Divulgación, pasacalles y la música de Os Trevillas y Os Sobraos. Barrio da Vila.

VI Quedada Lanera

▶ 16.00h. Puntadas con Agarimo despide el verano con una nueva reunión, animando a quien participe a llevar la silla de la playa. Local del pulpo de A Fraga, en As Pontes.

A MARIÑA

Fiesta de Os Remedios en Mondoñedo

▶ 12.00h. Ofrenda de Os Remedios. que corresponde al alcalde de Ortigueira, en la iglesia de Os Remedios. A las 13.30h, concierto de la banda de gaitas de Ladrido, en la Alameda de Os Remedios. La fiesta continuará por la tarde y a las 19.30h hay teatro con la compañía A Adala, que representará la obra Vivan os noivos en la Praza do Concello. A las 20.30h., concierto de la banda de música Pascual Veiga en el Auditorio municipal y, a las 22.00h, verbena con la orquesta Pontevedra en la Alameda de Os Remedios.

Espectáculo de circo en Foz

▶ 21.00h. Las compañías navarras Yarleku y El Punto Gunea representan By ò Bu. Aproximación al no existir. En la plaza Conde de Fontao de Foz (si llueve en la Sala Bahía).

Taller de escritura creativa en Barreiros

▶ 18.00h. La escritora Lucía Ferro organiza esta actividad para la que es necesario apuntarse en el teléfono 686.81.29.59 o el correo [email protected]. El precio es de 12 euros. En el restaurante Rías Altas de Barreiros.

A MONTAÑA

Jornada de supervivencia en Cervantes

▶ 9.00h. Jornada de supervivencia en la montaña, actividad para adultos con 24 plazas disponibles. Edificio de servicios múltiples de Cervantes.

Ruta por Piornedo

▶ 10.00h. Piornedo Anda organiza la Ruta dos Arandos por A Braña. Salida desde la Casa do Sesto, en Piornedo.

Fiestas en Navia

Todo el día. Navia de Suarna celebra sus fiestas, con misa a las 13.00 cantada por la banda de As Nogais, sesión vermú y verbena con Foliada d'Ases y fuegos artificiales a medianoche. Praza do Concello.

Fiestas de O Santo en Becerreá

▶ 13.00h. Cadoalla celebra las fiestas de O Santo con eucaristía a las 13.00 y foliada campestre a partir de las 18.00. A las 20.30, actuación del dúo Estrellas. Iglesia de San Pedro de Cadoalla.

SARRIA

Malla de Santiago de Cedrón

Todo el día. Recreación de la malla y comida popular. A partir de las 15.30 horas actuación musical del dúo Pedriñas. En Saa, en Santiago de Cedrón, en Láncara.

RIBEIRA SACRA

Carrera solidaria en Monforte

▶ 12.00h. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organiza una carrera solidaria de cinco kilómetros de circuito urbano. Praza de A Compañía

Patronales en Sober

▶ 13.00h. Por la mañana pasacalles de la Banda de Música de Sober, procesión con la citada banda y misa solemne. Concierto de la Banda de Música de Sober, a las 19.30 horas espectáculo familiar Picadiscos con María Faltri y a las 21.00 horas actuación de orquesta El Combo Dominicano. Sober.

A ULLOA

Fiestas del Ecce Homo en Palas de Rei

Todo el día. Tocan a su fin las fiestas del Ecce Homo. Habrá misa a las 13.00 con la coral Amigos del Camino de Santiago de Lugo y, a las 18.00, Festival de Danza Tradicional con los grupos Fonte de Merlán, Os do Medio y Palacio do Rei. Para finalizar, espectáculo a las 21.30 de Queiman Folki. Praza do Concello.

Melide-Arzúa-Curtis

Feria del Huevo Campero de Melide

▶ 10.00 a 19.00h. Melide buscará hacer la tortilla más grande del mundo en la segunda jornada de la Feria del Huevo Campero, en la que también se darán cita puestos de alimentación y artesanía y foodtrucks. También habrá charlas. Cantón de San Roque.