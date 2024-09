AGENDA 📆 Este domingo en Lugo

Lugo

Visitas guiadas

▶ 11.15h. Visita guiada a la antigua cárcel del partido judicial y a la exposición dedicada a la memoria histórica. Es gratuita y se recomienda la inscripción previa. O Vello Cárcere.

Feira do 48

▶ 11.48h. Apertura de la feria y, a las 12.48 pasacalles del grupo de baile de Cántigas e Frores. A las 18.48, ruada en la que actuarán las cantareiras y cantareiros de la asociación y el grupo Bailai Malditos. Praza Maior.

Teatro familiar

▶ 18.30h. La compañía Andaravía Teatro pone en escena la obra de teatro familiar 'Brincacontos'. Entrada gratuita. Auditorio Gustavo Freire.

Comarca de Lugo

Navallas de Manuel María

▶ 14.30h. Entrega de las Navallas de Manuel María al escritor y músico Luís Fernández Guitián y, a título póstumo, a la activista María Xosé Neira Maseda. La jornada comenzará con una comida en Río Ladra, recital en Penas de Rodas a las 17.00, ofrenda en el cementerio de Outeiro de Rei a las 18.00 y rito compartido en el Campo de Santa Isabel a las 19.00. Restaurante Río Ladra.

A Montaña

Feira do Cabalo

▶ Todo el día. Llegan a su fin las fiestas de A Fonsagrada con la Feira do Cabalo, que comenzará a las 8.00 con la exposición de ejemplares en el Campo da Feira. A las 12.00 será la misa en honor a Santa María y procesión, seguida por la sesión vermú en la Praza do Concello con el DJ Laswek. A las 16.30, prueba de andadura gallega no federada en la Rúa Enrique Saavedra. Núcleo urbano de A Fonsagrada.

Romería en O Cebreiro

▶ Todo el día. El santuario de O Cebreiro acoge su tradicional romería con misas a lo largo de todo el día. O Cebreiro.

Ribeira Sacra

Meco y pampórnigas

▶ 13.00h. La población de A Ermida rinde homenaje a la virgen de los Remedios con una peculiar celebración en la que desfilan el Meco y las pampórnigas. Iglesia de A Ermida. Quiroga.

Romería de O Faro

▶ Desde las 8.00h. El monte de O Faro acoge una tradicional romería en honor a la Virgen del mismo nombre que durante todo el año se guarda en la iglesia de Requeixo. Habrá misas todo el día. La solemne es a las 13.00 horas. Monte do Faro. Chantada.

Sarria

Fiesta de Os Remedios

▶ Desde las 8.00h. oficios en la capilla y, a las 13.00, misa mayor en el campo de la fiesta, seguida de la procesión acompañada por la Banda de Música de Sarria. La sesión vermú contará con la orquesta Sinfonía. Por la tarde actuación de la Charanga de Paradela. La verbena estará animada por Sinfonía y la charanga Louband. En el Alto do Cesar (Sarria).

A Mariña

Festival Osa do Mar

▶ 12.00 a 15.00h. Cantiños con las bandas infantiles Arumiños, Blood Skeleton, Colectivo Os Castros, Criters, D'Corda, Ursi Maris. Praza do Concello. Burela.

Fiestas de Ribadeo

▶ 11.30h. Recibimiento en el consistorio de las autoridades y acompañamiento hasta la iglesia con la música de la Real Banda de Gaitas de la DIputación de Ourense. 12.00h. Misa cantada por la coral polifónica, seguida de procesión acopañada con la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense. A continuación, concierto de la banda de Ribadeo, delante del consistorio. 14.00h. Sesión vermú con la orquesta Acordes. 18.00h. Trofeo del fútbol de las fiestas entre el Ribadeo FC y el AD Miño. En el Pepe Barrera. 22.30h. Concierto de La Guardia, seguido de verbena con la orquesta Acordes.

Fiestas de O Valadouro

▶ 12.00h. Misa, seguida de la actuación del grupo de música tradicional Amado Lar. Sesión vermú con Montreal. Verbena con Metropolis (23.30h).

Teatro en Foz

▶ 19.00h. Hipócrita Teatro pone en escena 'Arte'. El precio de la entrada es de 3 euros. Casa de cultura.