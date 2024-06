AGENDA 📆 Este domingo en Lugo

LUGO

Ocio en familia

▶ 12.00h. Comienza en el Parque la cita Aventura en familia, actividad que incluirá sorpresas, juegos de agua o búsqueda del tesoro. Habrá también showroom en la Internacional, así como cuentacuentos y una actividad de decoración con manualidades con Arela. Se requiere inscripción previa. Parque Rosalía de Castro.

As Gándaras

▶ 13.00h. Una sesión vermú servirá para calentar motores para la noche de San Juan en As Gándaras, donde habrá actuaciones musicales a lo largo de toda la jornada. Por la tarde, a partir de las 20.00 horas, se celebrará una churrascada vecinal y a las 22.45 será el encendido de la hoguera en el campo de la fiesta.

Tirimol

▶ 13.30h. La parroquia lucense celebra la última jornada de sus fiestas patronales y abre el día festivo con misa, seguida de sesión vermú con el duo Epol-a. Por la tarde, desde las 17.30 horas, habrá juegos y actividades deportivas.

Montirón

▶ 16.00h. La fiesta del solsticio de verano comienza en Montirón con juegos para niños, con colchonetas y toritos. A las 20.00 horas habrá sardiñada y a las 22.00 empezará la verbena, animada por un dúo. La hoguera de San Xoán se prenderá a las 23.00 horas.

Fontiñas

▶ 18.00h. Arranca con una recogida de hierbas con los niños la fiesta Lume Novo Asociativo, que dese las 19.00 horas irá cogiendo ritmo. Habrá foliada y se degustarán chorizos a la brasa, sardinas y empanada vegana. La cita es en el Paseo dos Estudiantes, entre las rondas de Fontiñas y de As Mercedes.

A Piringalla

▶ 20.30h. A Piringalla celebra su tradicional fiesta del becerro ao espeto y se repartirán raciones de carne, pimientos y bebidas en el arranque de la fiesta, para seguir a partir de las 22.00 horas con una verbena con la orquesta Súper Top. La hoguera se prenderá a medianoche.

COMARCA DE LUGO

Pinchos y música en O Corgo

▶ 22.00h. Os Cinco Ríos celebra la noche de San Juan con la tradicional hoguera, pinchos para todos y música del dúo Eclipse. Junto a la cámara agraria de O Corgo.

A MARIÑA

Celebraciones de Foz

▶ 13.00h. Pregón de Carlos O Perolo. Actúan DJ Molete’s y Louband Streetband para después comer paella a las 14.00h. Churrascada y chorizada con O Feitizo a las 19.00h y hoguera a las 24.00. Rúa Corporacións de Foz.

Fiestas en Vilaronte

▶ 13.00h. Misa con la coral de Foz, procesión y sesión vermú con Principal. Tardeo con Principal desde las 18.00h. Parroquia de Vilaronte, en Foz.

San Xoán en Ribadeo

▶ 20.30h. Sardinada y pancetada y verbena con Costa Dorada y discoteca móvil Conxuro. Habrá hoguera. En la parroquia de Ove, en Ribadeo.

Fiesta en Viveiro

▶ 14.00h. Sesión vermú y verbena con Trebol y Zona Cero (23.00h). A medianoche, hoguera. En Covas, Viveiro.

Folión en Mondoñedo

▶ 15.00h. Comida popular. seguida de sesión de baile. Queima del Folión a las 21.00h. En el barrio de Os Muíños de Mondoñedo.

Solsticio en San Cibrao

▶ 13.00h. Sesión vermú de ‘Mi rollo es el rock’. Servicio de bocadillos de 18.00 a 19.30 y encendido de la hoguera a las 24.00h. Todo en la Praia do Torno. En San Cibrao.

Cita culinaria en A Pontenova

▶ 20.00h. Concurso de tortillas, seguido de la degustación de losplatos presentados con chorizos a la parrilla, torrezmos y pan. Habrá servicio de bar y actuará A Chocolateira, además de sortearse una cena para dos personas. En el Forno do Boulloso, en A Pontenova.

Festa Castrexa en Burela

▶ 11.00h. Búsqueda del torques para los clanes participantes, que deberán tener un mínimo de cuatro personas. Cita para quienes se hubieran inscrito en [email protected]. En la Praza do Concello. 11.00h. y 17.30h. Talleres y juegos para niños de entre 3 y 14 años. Inscripciones en [email protected]. En la Praza do Concello. 21.00h. Degustación de churrasco o sardinas. En la Praza do Concello.

A CHAIRA

Tallas de madera y sardiñada en Guitiriz

▶ 10.00h. Una exhibición de corte de Yosi Fervenza, de Moaña, abre la jornada del San Xoán, que incluye animación con Sons da Aldea, Eureka y Saudade, misa (13.00), conciertos de la banda, el grupo de gaitas y el de la uned, incluyendo un homenaje a Gonzalo (14.00 horas), sardiñada (20.30) y hoguera. Campo da Feira e inmediaciones. Guitiriz.

San Xoán en Vilalba

Todo el día. La Asociación de Veciños do Campo San Xoán organiza talleres para adultos y niños, el encendido teatralizado de la hoguera y conciertos de Buxos Verdes, Feral Booty, un DJ y una actuación sorpresa. Vilalba.

Noite Meiga en As Pontes

▶ 19.00h. Animación infantil, globoflexia, teatro de calle, el espectáculo 'Meigas de aquí e de acolá', menú popular y verbena con la orquesta América. Canle IV. As Pontes.

Lume novo en Cirio

▶ 21.30h. La asociación Lecer de Gamelle celebra el San Xoán. Pol.

RIBEIRA SACRA

Concierto en Pantón

▶ 19.00h. El grupo de música medieval Lug' Antiga Ensemble dará un concierto en el marco del ciclo Sinfonías no Mosteiro. Iglesia del convento de As Bernardas de Ferreira de Pantón.

San Xoán en Monforte

▶ 12.00h. Sesión vermú con DJ La Toña Jacson y DJ Albanta. A las 20.00h. conciertos de Ari, Gargantúa, Bela Chaos. Praza de Os Chaos de Monforte.

SARRIA

Fiestas de San Xoán

Sesión vermú con Duendeneta en la explanada de la Estación y pasacalles por la tarde de la Banda de Música da Comarca de Sarria y la charanga Paradela. A las 21.30h. habrá pancetada popular en el campo de la feria. A las 22.30h. actúa el grupo folk Eoas en el campo de la feria. A las 23.00h. hay una queimada, seguida del encendido de la hoguera en el campo de la feria. 00.05h. Actuación del correfoc Dimonis de La Plana en el campo de la feria. 00.30h. Verbena con la orquesta New York en el campo de rugby.

Nuevo espacio artístico

▶19.00h. Inauguración de la sede de la Trienal de Sarria y la asociación Huhú. En la Rúa Ramón Cabanillas.