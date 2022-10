La Xunta, sobre el viaducto de la A-6: "Lo único que sabemos es que no sabemos nada"

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha insistido este martes en que la Xunta "lo único" que sabe de la reconstrucción del viaducto de O Castro de la A-6, que colapsó antes del verano, es que no saben "nada".

En declaraciones de los medios en Santiago, la conselleira ha vuelto a criticar que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 no recogen una partida para la reconstrucción de esta infraestructura próxima a Pedrafita do Cebreiro. En ese sentido, ha apuntado que las cuentas son "la máxima expresión de voluntad política del Gobierno de España", algo que, en su opinión, "significa que este asunto no es prioritario para el Gobierno de España, ni tiene sensibilidad, ni la transparencia que necesita este tipo de infraestructura".

"Lo que vamos a ver en 2023 es que Galicia en vez de ganar una infraestructura lo que va a tener es una infraestructura estatal menos porque no vamos a tener la A-6 reconstruida y a disposición de Galicia", ha reiterado Ethel Vázquez.

Ha criticado, además, que no conocen "el cronograma de la reconstrucción" y que el desvío parcial puesto en marcha por el Gobierno para evitar el paso por Pedrafita "no sirve para el transporte de mercancías". "Está habilitado un desvío provisional incompleto, que no es útil, que va a suponer un desvío tremendo y que mermará la competitividad del servicio de mercancías", ha lamentado.

Obras en Folgoso do Courel

Ethel Vázquez, tras criticar las cuentas estatal, ha reivindicado que en los presupuestos de la Xunta para 2023 existe "una partida presupuestaria concreta para la reconstrucción de una obra tan importante y necesaria, que sufrió también una declaración de emergencia, como es el caso de Folgoso do Courel", donde colapsó una vía de titularidad autonómica. Se trata de la LU-651, que une Folgoso con Quiroga.

Procedimiento de emergencia para el viaducto

Frente a los recelos de la Xunta, la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, ha explicado este mismo lunes que una actuación como la de reconstrucción de ese puente "va por procedimiento de emergencia", por lo que no hace falta su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado.

Rodríguez también ha asegurado que la conselleira mantiene una actitud "completamente irresponsable" y actúa "con insolvencia o mala fe" al "poner en duda" los avances en el viaducto de la A-6.