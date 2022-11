La Xunta ve "ilóxico" que el viaducto de Castro cayese por culpa de las obras

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, considera que las explicaciones dadas por el Gobierno central sobre el colapso del viaducto de Castro en la A-6 son "insuficientes" y define como "ilóxico" que las obras que se estaban realizando para reparar las patologías que presentaba la estructura fueran las causas "da súa derruba".

En una entrevista a Radio Galega, la conselleira se refirió a la información publicada este sábado por este diario en la que se hacía alusión a la existencia de un informe de inspección especial, que el Mitma no ha hecho público y que podría ser clave para determinar las causas que propiciaron el colapso del viaducto, 30 minutos después de que se dieran por finalizados los trabajos de pretensado.

"Desde a Xunta reclamamos que se dea a coñecer ese informe de inspección especial e o proxecto de reparación que deriva dese documento", afirmó la conselleira, que considera que no se puede asumir que la caída del viaducto "fose inevitable cando se estaban realizando no mesmo uns traballos de reparación".

Ethel Vázquez explicó que en el caso de infraestructuras de paso, las administraciones -tanto central como autonómica- tienen mecanismos de seguimiento y vigilancia, que se establecen a través de inspecciones periódicas o de la denominada especial, "cando se detectan patoloxías graves", como en el caso del viaducto de Castro.

La conselleira reitera, en este sentido, la necesidad de poder acceder a este último documento, por resultar "clave" para saber si se acertó "no diagnóstico das patoloxías" del viaducto de Castro y en la decisión de los trabajos que se debían ejecutar para corregirlas, ya que, según insiste, "podería ser que o que houbese que facer fose levantar o taboleiro xa no primeiro momento" y no sustituir el sistema de pretensado, como se hizo.