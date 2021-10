La Xunta cambia el GES de Baleira para A Fonsagrada y varía su configuración

La comisión de seguimiento de los Grupos de Emerxencia Supramunicipais (GES) aprobó la propuesta de reconfiguración del mapa de emergencias de varios grupos de la provincia de Lugo. El principal cambio se produce en el GES da Montaña Oriental, con sede en Baleira pero que nunca llegó a funcionar, que ahora se traslada a A Fonsagrada, "ao considerarse que permitiría atender a máis poboación en menos tempo", según indican desde la Consellería de Presidencia.

El debate sobre los servicios de emergencia en la zona se desató hace siete años, con la extinción del GES de A Fonsagrada. En 2017, la Xunta anunció la creación de un GES con sede en Baleira, que nunca llegó a dotarse de medios técnicos y humanos. Mientras, tanto A Fonsagrada como Negueira y Ribeira de Piquín quedaban en una zona de sombra, que se estipula cuando el tiempo de respuesta supera la media hora.

El alcalde fonsagradino, Carlos López (PSOE), indicó que se trata de una propuesta unilateral de la comisión de seguimiento. López precisó que el gobierno local está dispuesto a ceder una sede o poner a disposición terrenos para la ubicación del servicio, "pero sen asumir o persoal, que non terá relación laboral co Concello. Iso é algo que non aceptaremos".

López entiende la Xunta "tomou a decisión porque esta disposta a encargarse da contratación do persoal, senón sempre pode negociar coa Deputacion de Lugo, que tamén forma parte da comisión de seguimento, para a creación dun miniparque de bombeiros, dependente da entidade provincial, que é a proposta que defende o Concello".

El GES de A Montaña Oriental abarcaría A Fonsagrada, Baleira, Negueira de Muñiz y Ribeira de Piquín. Pol, incluido en un principio en este GES, pasaría a ser atendido por el de Mariña Central y Oriental con base en A Pontenova, mientras que Castroverde se integraría en el de Os Ancares-Lugo-Sarria, con sede en Becerreá.

La propuesta salió adelante con los votos favorables de la Xunta, la Diputación de Ourense y, en el caso de la Fegamp, con un voto a favor y una abstención por parte de los dos representantes con los que cuenta esta entidad en la comisión.

La Xunta espera que las diputaciones de Lugo, Pontevedra y A Coruña respondan en una nueva reunión de la comisión de seguimiento a la propuesta del Gobierno gallego para aumentar el personal para que todos los GES tengan doce efectivos, lo que implicaría la contratación de 48 personas para completar los grupos que en su momento fueron concebidos como subGES. Esta medida afectaría en la provincia de Lugo al de Folgoso do Courel y Quiroga, que pasaría de seis a doce integrantes.

El Gobierno gallego también prevé la creación de un subGES con seis efectivos en Grove y actualizar los costes salariales de los efectivos de los GES.