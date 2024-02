Las Xornadas do Cocido de Montaña reúnen la oferta de 18 restaurantes de la zona

Un total de 18 restaurantes y casas de comidas de nueve concellos de la comarca participarán desde este Carnaval y por lo que resta de invierno en las Xornadas do Cocido de Montaña, impulsadas por el GDR Montes e Vales Orientais.

Este geodestino busca con esta iniciativa impulsar los productos locales y de proximidad en la zona, por lo que todas las elaboraciones contarán con el sello Cociña de Ancares Terras de Burón, que garantiza que la totalidad de los ingredientes que se emplearon en la elaboración de este plato son de producción local.

En estos momentos son 18 el número de restaurantes habilitados para esta iniciativa. Se trata de A Marronda, el Rincón D'Vane, O Neireo y los Apartamentos Sons do Eo, en Baleira; Casa do Chao, Caserío Meiroi, café bar Xegunde, restaurante A Escola y Mesón Aarau, en Navia de Suarna; O Piñeiral y mesón Catro Ventos, en A Fonsagrada; Rivera y Boavista, en Becerreá, y A Lareira (As Nogais), Casa Sidrón (Negueira de Muñiz), Fonda Zarralleiro (Baralla), restaurante O Cebreiro (Pedrafita) y Casa Cazoleiro (Meira).

Es posible que en los próximos días a la iniciativa se añadan más locales, ya que la inscripción sigue abierta en el 659.27.57.43.

Gran degustación el día 13

Dentro de esta iniciativa, el Concello de Baleira acogerá este martes, día 13, la Feira do Cocido de Montaña, que será una jornada dedicada en exclusiva a este plato típico. El evento contará con música, sorteos y desfile de disfraces. Los puestos se abrirán a partir de las 10.00 horas en la Praza do Concello y a las 13.45 tendrá lugar una gran degustación de cocido en el pabellón municipal.

El precio de las entradas para esta degustación es de 15 euros. Se pueden comprar de forma anticipada en A Marronda, O Moneda, O Neireo y O Rechuncho D’Vane.