Xabier Moure rememora o pasado cervantego na Cata do Viño da Casa de Balgos

Os castros de Cervantes e de Navia de Suarna, os xacementos de ouro da contorna ou as vides que son a orixe dos singulares caldos que esta fin de semana protagonizaron a Cata do Viño da Casa de Balgos foron os eixos nos que o impulsor de Patrimonio dos Ancares, Xabier Moure, asentou o seu pregón con motivo da quinta edición desta cita organizada pola asociación de veciños San Felipe de Balgos.

Nunha paraxe incomparable, Moure tirou de historia para dar por inaugurada a festa. Comezou falando de hai máis de 6.000 anos e do machado votivo ao que se lle atribúe tal antigüidade e que foi localizado nos anos 60. Por iso, e aínda que non son moi abondosas as referencias antigas sobre esta parroquia, lembrou o historiador, "contamos cunha información moito máis antiga que a proporcionada pola documentación escrita: a arqueolóxica".

E así, cun salto de 4.000 anos, o pregoeiro falou do Castro da Coroa, un poboado da Idade do Ferro cuxos habitantes elixiron "un lugar ben protexido e dominante" para asentar. Este é un dos "140 castros existentes na comarca", dixo, dos cales só dous, Santa María do Castro, en Cervantes, e o de Vilela, en Navia, foron escavados.

Xabier Moure tamén se referiu ás "máis de 30 explotacións de ouro documentadas" que hai nun radio de tres quilómetros, para acabar recalando no gran protagonista da xornada do sábado: o viño. Así, recordou os primeiros cultivos de vides e evocou o rico pasado vinícola da Montaña luguesa fronte á escasa produción da actualidade. Por esta razón, "iniciativas coma esta poden marcar o camiño a seguir", proclamou.

E non lle falta razón. Tras cinco edicións, no calendario desta parroquia xa está en vermello a Cata do Viño da Casa, que desta volta arrancou coa apertura da carpa na que se congregaron 16 colleiteiros. Despois da cata e do animado xantar, ofrecido polo mesón O Pacio, entregáronse os premios aos mellores. Gañou Germán Rosón, de San Román, ao que seguiron Manolo da Veiga e Fernando e Manolo de Balgos, que triunfaron cun viño elaborado a base de uvas da zona.

Tamén houbo mención especial, pola boa puntuación que logrou, para Fermín de Coea e un recoñecemento a Eduardo Gómez pola súa colaboración coa festa.

A xornada continuou con xogos populares e a música do dúo Explosión, que deixaron tan bo sabor de boca que xa se pensa na sexta edición.