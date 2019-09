A Montaña de Lugo es un área poco conocida por los turistas pese a la existencia de algunas zonas de gran riqueza natural y patrimonial. Para poner en valor el entorno, Alberto Trabada —un madrileño con raíces en Pol— decidió impulsar la página web www.turismoenlamontañadelugo.es.

"A idea xurdiu hai tres anos cando me trasladei á casa familiar que teño na aldea de Vilamide (Pol) para gravar un documental sobre o problema do abandono do rural. Nese tempo percateime de que a montaña lucense é unha grande esquecida e propúxenme poñer en marcha unha iniciativa para darlle pulo, por iso decidín crear una web", explica este especialista en márketing online, que cuenta con 25 años de experiencia en el sector.

Así, la página entró en funcionamiento en el mes de abril y su promotor destaca que esta teniendo "moi boa acollida". El Camiño Primitivo, los monumentos civiles y eclesiáticos, las rutas de senderismo, la gastronomía, la riqueza paisajística o las fiestas de interés turístico son algunos de los aspectos promovidos en esta página que hace también referencia a los alojamientos existentes en la zona, así como a la oferta gastronómica. Se detallan rutas de senderismo y cicloturismo, puntos paisajísticos, recorridos de interés cultural o bien de carácter etnográfico, entre molinos, hórreos y aldeas.

Alberto Trabada pone toda su ilusión y compromiso para promover el turismo en A Montaña y por ello ofrece una completa información sobre quince municipios de la zona oriental de la provincia: A Fonsagrada, A Pontenova, Negueira de Muñiz, Pol, Ribeira de Piquín, Becerreá, Navia de Suarna, Cervantes, Castroverde, As Nogais, Pedrafita, Baleira, Meira, Baralla y O Courel.

La web repasa los monumentos, rutas, gastronomía o fiestas de la zona y hace referencia a los alojamientos

Reconoce que el proyecto implica muchas horas de trabajo, pues todo el contenido es propio. Así, con vídeos, reportajes y fotos, Trabada muestra en su web la belleza de la zona y de los establecimientos rurales que quieran promocionarse, puesto que no solo se trata de potenciar la comarca, sino también "de axudar ao sector turístico para que saia das garras das multinacionais", precisa.

El objetivo es hacer de A Montaña "un destino turístico de calidade e incluso nun futuro que a páxina sexa unha ferramenta para xerar unha marca de renome como a da Ribeira Sacra".

A diferencia de otras páginas de reserva, Turismo en la Montaña de Lugo no tiene esta finalidad, según explica Trabada, sino que canaliza un volumen de tráfico hacia las webs de los anunciantes para que incrementen las pernoctas a lo largo de todo el año. El proyecto va también dirigido a las firmas dedicadas a la venta de productos de calidad con el fin de que puedan tener un canal de promoción de sus productos.

Además, el impulsor precisa que este proyecto podría contribuir a la creación de nuevas empresas turísticas en la zona mediante la habilitación de una infraestructura sólida en este sector y con propuestas de actividades turísticas a lo largo de todo el año, tanto en periodos vacacionales como fuera de estos.

"A finalidade é poñer no mapa a Montaña lucense, unha zona tan fermosa como esquecida", recalca Alberto Trabada.

La proyección de la zona como una marca

Turismo en la Montaña de Lugo es un canal que favorecerá las reservas directas en las webs de los empresarios participantes, que evitarán así el pago de comisiones a las grandes mayoristas. Los empresarios también contarán con un página exclusiva de su negocio dentro de la página para proporcionar la canalización del tráfico hacia su propia web y potenciar las reservas.



Visitas

Las visitas diarias a la página web oscilan entre las 300 y 550, aunque Alberto Trabada confía en situarse entre las 600 y la 1.000 antes de final de año.