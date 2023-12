El incendio en una casa de A Fonsagrada deja sin hogar a una familia danesa

El voraz incendio que en torno a las dos de la madrugada de este lunes se declaró en una casa del núcleo de Goxe, en la parroquia fonsagradina de Piñeira, dejó sin hogar a una familia danesa —un matrimonio y sus dos hijos— que se había trasladado a vivir al lugar hace apenas un par de semanas, con el propósito de fijar su residencia en la zona.

El inmueble, conocido como Casa Veiga, sufrió importantes daños ya que las llamas destrozaron tanto el tejado como todo el primer piso. Sus propietarios sometieron toda la edificación a una cuidada restauración hace unos tres años con el fin de destinarla a turismo rural, pero el lunes se encontraban totalmente desolados, mientras ayudaban a los que fueron sus inquilinos durante las dos últimas semanas a empacar los pocos enseres que pudieron salvar.

Afortunadamente, ningún miembro de la familia resultó afectado por el incendio. En la casa no se encontraba el padre, ya que estaba de viaje por motivos laborales, y los otros tres pudieron salir de la casa por su propio pie. Tampoco sufrieron daños los dos gatos que convivían con la familia, aunque a primera hora de la tarde todavía estaban visiblemente asustados e incluso aún estaban tratando de recuperar a uno de ellos, al no querer abandonar el escondite donde se refugió.

Aunque los afectados pudieron pasar la noche en la casa de un vecino, a lo largo de la mañana los propietarios del inmueble ya pudieron cerrar algunos trámites con la compañía aseguradora, que decidió el traslado de todos los miembros de la familia a Lugo, para ser realojados.

Posibles causas del fuego

El propietario de Casa Veiga no se explicaba las causas que pudieron originar el siniestro. Según explicó a este medio la vivienda había sido totalmente restaurada hace unos tres años, "teníamos la instalación eléctrica nueva e incluso había instalados detectores de humo y alarmas antincendios, pero no sabemos si funcionaron porque la familia dice que no las oyó". En todo caso, todo apunta a un probable cortocircuito. La voz de alarma la dio así uno de los hijos, que de madrugada se despertó por el olor a quemado. De inmediato la famila alertó del fuego, pero cuando llegaron los servicios de emergencia las llamas ya se habían extendido por todo el tejado.

Al lugar acudieron miembros de Protección Civil con las motobombas del Concello de A Fonsagrada y los bomberos de Sarria, que cuando llegaron al lugar, casi dos horas después, ya poco pudieron hacer por salvar el inmueble. También acudió la Guardia Civil, que se encargó de levantar el correspondiente informe.