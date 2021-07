Visitas guiadas para conocer las iglesias románicas de A Montaña

Bajo el lema Na comarca dos Ancares tamén hai románico, el colectivo Patrimonio dos Ancares acaba de poner en marcha una iniciativa a través de la cual promoverán visitas guiadas gratuitas para conocer muchas de las joyas arquitectónicas del románico que todavía se conservan en la comarca de A Montaña.

Según defiende el historiador Xabier Moure, esta iniciativa nace con el objetivo de poner en valor muchas de las iglesias románicas de la comarca que, aunque en muchos casos son desconocidas y se encuentran en un preocupante estado de abandono, "por arquitectura e decoración nada teñen que envexar ás igrexas de outras partes de Galicia".

Moure destaca que en la mayoría de estos templos "predomina a sinxeleza", lo que, según él, "non lle resta beleza a estas construcións realizadas polos canteiros e artistas da zona que, con escasos medios, legáronnos auténticas obras de arte".

Las visitas serán gratuitas y darán a conocer distintos templos de Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia, As Nogais y Pedrafita

Estas visitas guiadas se podrán realizar a lo largo de seis fines de semana, entre los meses de agosto y octubre. Las personas que se inscriban podrán, de este modo, conocer distintos templos ubicados en los concellos de Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro.

Concretamente, en el primero de estos municipios se podrán visitar las iglesias de San Martiño de Berselos, Santiago de Covas, San Miguel de Neira de Rei y las sepulturas medievales de Sanamede. En Becerreá se visitarán las iglesias de San Remixio de Liber; Santiago de Nantín (en ruinas); San Cosme de Ouselle y la monasterial de Santa María Penamaior; en Cervantes se mostrarán los templos de Santa María do Castro, Santa María de Dorna y San Román de Cervantes; en Navia, las iglesias de San Miguel de Barcia, San Salvador de Mosteiro y tumbas medievales; en As Nogais, los templos de Santiago de Doncos, Santo André, San Xoán de Torés y un doble sepulcro antropoide que se dará a conocer el mismo día de la visita. Finalmente, en Pedrafita do Cebreiro, los participantes en esta actividad podrán conocer Santa María A Real do Cebreiro, San Xoán do Hospital y Santo Estevo de Liñares.

Aunque la actividad será gratuita, las personas interesadas en participar en la misma deberán inscribirse previamente, ya que las plazas son limitadas. Para hacerlo, basta con enviar un correo electrónico a [email protected], indicando las visitas en las que se quiere participar.