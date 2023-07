O visionario detrás das frechas do Camiño

"Isto é un pequeno soño feito realidade", comezou emocionado Aser Álvarez, comisario da exposición, a súa intervención ante a mirada dos presentes na igrexa de Santa María A Real do Cebreiro, lugar escollido para acoller a mostra na honra de Elías Valiña.

O párroco, que exerceu durante tres décadas nesta parroquia do Cebreiro, foi un dos homes que máis traballou para impulsar o rexurdirmento contemporáneo das peregrinacións a Santiago e, ademais, foi o creador da emblemática frecha amarela que marca o Camiño.

Aser Álvarez, que tamén foi o director do documental de Elías Valiña, eloxiou a figura do sacerdote. "Tivo un soño e, dende este pequeno lugar, co seu traballo, foi capaz de cumprilo. Estamos en débeda, xa que sen el, o Camiño de Santiago non sería o que é", comentou o xornalista de Bande.

Un momento da presentación da exposición 'Os Camiños de Elías Valiña'. SABELA FREIRE

Valiña, que non puido contemplar os froitos do seu compromiso coa recuperación, promoción e divulgación da ruta xacobea, ten agora unha merecida homenaxe que aspira a ser un encontro entre o pasado, o presente e o futuro. Os visitantes deleitáronse contemplando imaxes inéditas do propio párroco, un tesouro que se entrelaza coa obra fotográfica actual de Naiara Esparís, Mercedes Vázquez e Francisco Castro.

A mostra conta con imaxes inéditas do propio Elías Valiña, acompañadas por outras obras pictóricas de fotógrafos da actualidade

"O Camiño é unha experiencia pedagóxica que axuda ás persoas a atopar o sentido da vida. Por iso falo da frecha amarela como simbolismo. Na vida é importante ter estas frechas que nos indiquen por onde ir", sinalou Francisco Castro, actual cura da parroquia, encantado de poder acoller a exposición nun santuario ao que acoden milleiros de peregrinos procedentes de todo o mundo.

Familiares, achegados, representantes eclesiásticos e políticos non quixeron perder a presentación celebrada este xoves, onde tamén interveu o director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, que definiu a Valiña como "un sacerdote que deu a vida pola súa parroquia", destacando a súa preocupación polo patrimonio histórico e os seus esforzos por situar O Cebreiro no mapa. "O seu labor infatigable desenvolveu unha faciana fundamental para os peregrinos, sinalando a ruta xacobea coas frechas amarelas", reafirmou Merelles.

O rexedor da localidade, José Luís Raposo, uniuse ás loanzas para este visionario afirmando que "é importante recordar a persoas como Elías" posto que sen xente coma el, "O Cebreiro non sería o que é hoxe en día: un lugar de encontro". Luís e Jose, sobriños do homenaxeado, recordaron con agarimo algunha anécdota da súa infancia xunto ao seu tío, á vez que agradeceron o traballo realizado.

Esta mostra única non se limitará á igrexa de Santa María, pois tamén viaxará a outras localidades, como Sarria, levando a historia de Valiña aínda máis lonxe. O desexo dos promotores é o de culminar o seu percorrido en Santiago, no mesmo ano que se cumpren 30 anos da declaración do Camiño como patrimonio da humanidade.

Semella que a presenza de Elías segue viva no corazón do Cebreiro, e o seu exemplo continúa guiando o camiño dos peregrinos que transitan polas súas rúas empedradas. As palabras dos presentes foron un recordatorio conmovedor da pegada que poden deixar certas persoas comprometidas coa súa terra.