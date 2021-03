Los vinos de Negueira, A Fonsagrada y Navia avanzan en el trámite de la IXP

La Consellería do Medio Rural avanza en el proceso para que la IXP Terras do Navia logre su inclusión definitiva en el registro europeo de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, lo que supondrá el reconocimiento oficial de los vinos producidos en Negueira de Muñiz y en varias parroquias de Navia de Suarna y A Fonsagrada.

Después de que el 22 de diciembre se publicara en el DOG el pliego de condiciones que regirá las características de los caldos de la zona, el 22 de febrero finalizó el plazo para presentar alegaciones sin que se registrase ninguna. La Xunta confirmó este lunes estar dando un margen de tiempo prudencial por si hubiese algún recurso a nivel estatal antes de enviar la documentación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para este, a su vez, remitirla a la Comisión Europea. Allí será sometida a otro proceso de análisis y oposición como paso previo a su inscripción definitiva en el registro europeo. Si todo transcurre sin contratiempos, lo previsible es que la IXP Terras do Navia sea oficial entre finales de este año o principios de 2022.

Manuel Cancio, el impulsor de la primera bodega de Negueira que se decidió a comercializar de forma profesional el vino de la zona, considera que este sello de calidad supondrá "un espaldarazo definitivo" para los caldos de la cuenca del Navia. Cancio se muestra convencido de que el vino puede ser un motor económico para esta comarca y recuerda que en Negueira ya son dos las bodegas que comercializan este vino, a las que hay añadir un proyecto a punto de comenzar en Navia.

Cancio también fue uno de los impulsores de la Asociación para a Defensa das Variedades Autóctonas e do Viñedo da Ribeira do Río Navia, que inició el proceso para lograr la IXP tras intentar que los vinos entrasen como subzona en la DOP Ribeira Sacra. "Ese intento non prosperou, o Concello non respondeu, por iso hai tres anos iniciamos a vía da IXP", explicó.

Por su parte, el alcalde de Negueira, José Manuel Braña, que impulsó hace una década la Feira do Viño en este municipio, indicó que este reconocimiento "é unha boa oportunidade para impulsar zonas que están esquecidas".

El vino de Terras do Navia

La IXP Terras do Navia dará amparo a las uvas y zonas de la cuenca del río Navia asociadas tradicionalmente a la viticultura.



Tipos de uva reconocidas. La IXP será aplicable a los vinos blancos y tintos elaborados exclusivamente con uvas de determinadas variedades autóctonas. En los vinos blancos, serán de las uvas godello, albariño, loureira, treixadura, torrontés y blanca legítima. En tintos, se reconocerá el tinto serodo, mencía, merenzao, brancellao, caíño tinto y loureiro tinto.



Parroquias amparadas. La etiqueta amparará los vinos producidos en todo el concello de Negueira de Muñiz. En Navia de Suarna, las parroquias reconocidas serán las de A Proba, Barcia, Castañedo, Muñís, Mosteiro y A Ribeira. En A Fonsagrada, las de Cereixido, Lamas de Moreira, Monteseiro, San Martín de Suarna, Vilabol de Suarna y Vilar de Cuíña.