María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez, Nenoso, decidiu poñer punto e final a 15 anos de presenza case ininterrompida na primeira liña da política municipal.

Acaba de decidir non concorrer ás próximas eleccións, a que se debe a decisión?

Levo desde 2007 na política municipal de forma case ininterrompida e son moitos anos. Ademais, estou a piques de cumprir 71 e creo que xa é hora de facerse un lado e deixar que veña xente nova.

Despois de todo este tempo, foi en 2019 cando tomou especial protagonismo ao condicionar o seu apoio ao PSdeG a cambio da renuncia do seu cabeza de lista e ata entón rexedor, Argelio Fernández Queipo. Por que esa postura?

Por aquel entón falouse moito de se a miña decisión se debía aos ataques persoais que recibín de Argelio cando era alcalde, pero a realidade é que me sentín na obrigación moral de non lexitimar como representante do meu concello a unha persoa cuxas formas eran deplorables á hora de recibir as demandas dos veciños. Houbo xente que non entendeu ese veto e tivo custos a nivel persoal, pero era o meu deber e volvería facelo.

Custoulle mesmo algún desgusto co seu propio partido, o BNG.

Desde os partidos ás veces descoñécense as particularidades dos pobos. Eu coñecía as súas actitudes e non podía lexitimalo.

Aínda a conta de facilitar o goberno do PP?

Moralmente, eu nunca facilitaría unha alcaldía do PP, pero de non renunciar o candidato socialista absteríame e os populares eran a lista máis votada.

Ao final materializouse a renuncia do anterior alcalde e agora goberna Carlos López. Que valoración fai do actual mandato?

Non cabe dúbida de que as formas melloraron, que Carlos López é unha persoa próxima, dialogante e afable cos veciños, aínda que no fondo estou profundamente decepcionada.

Cales son os motivos?

Penso que sería positivo estar no goberno e poder tomar decisións. Pero, en primeiro lugar, os veciños non me deron a súa confianza para poder chegar ata aí e o actual goberno local tampouco me deu a opción de colaborar. Logo, a nivel de xestión, Argelio Fernández seguiu sendo, dalgún modo, alcalde na sombra, traballando por libre na súa zona de influencia.

Explíquese.

Como delegado de Obras tomou decisións pola súa conta para executar actuacións que non estaban acordadas nin eran imprescindibles. Creo que o PSdeG non lle puxo fácil o goberno a Carlos López e debería facer algo para controlar esta situación. Mira, un exemplo, considero indignante que a actuación que levou a cabo a Deputación na estrada que une dúas capitales municipais como son A Fonsagrada con Ribeira de Piquín só se limitase a botar grava solta e cubrir cunha capa de rego asfáltico, mentres que noutras estradas provinciais que se executan na zona que xestiona Argelio realízanse con aglomerado en quente.

O polígono empresarial é a día de hoxe unha urxente demanda no municipio.

O polígono chega tarde pola falta de implicación de anteriores alcaldes. Este proxecto parte da etapa do bipartito na Xunta e en 2009 o entón alcalde, Ricardo Parada, parou a súa tramitación. Agora o Concello debe achegar unha parte para que o proxecto avance, pero vai ser difícil sacar unha partida para este fin, sobre todo, cando a estas alturas non hai nin orzamento municipal aprobado.