Vecinos de Negueira temen que el Sergas pretenda el cierre del centro de salud

Vecinos de Negueira de Muñiz han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el Sergas esté buscando cerrar el centro de salud de este municipio. Su temor lo basan en el hecho de que, desde hace algo más de dos años, no hay ningún médico asignado al centro y este es atendido por facultativos de sustitución, que se desplazan hasta la localidad solo dos días a la semana, concretamente, los lunes y los jueves.

Sin embargo, el último de estos días no hubo ningún facultativo que atendiese el centro, por lo que los vecinos que precisaban una consulta tuvieron que desplazarse hasta A Fonsagrada, lo mismo que tienen que hacer en caso de urgencia los días de la semana en los que el ambulatorio está cerrado.

El alcalde de la localidad, el socialista José Manuel Braña Pereda, denuncia que el jueves "ninguén nos avisou de que ningún médico viría pasar consulta, polo que non sabemos se se trata de algo puntual ou se o que buscan é pechar o centro, porque ninguén nos informou de nada".

Para protestar por esta situación, para el próximo lunes tienen convocada una concentración, "porque o mínimo que podemos esixir é que se manteña a atención médica como ata o de agora e que, se nalgún momento se producise unha incidencia como a do xoves, que nos avisen con antelación".

Para José Manuel Braña, "os veciños de Negueira non temos culpa de que a mala xestión da Xunta durante todos estes anos provocase unha preocupante falta de médicos, pero os veciños do rural non podemos quedar desatendidos", insiste.

Sergas. Desde el Sergas manifestaron este viernes que lo sucedido el pasado jueves, en el que ningún médico pasó consulta, fue "totalmente puntual" y que la situación se normalizará "en canto sexa posible". Desde este organismo garantizan que el centro de salud de Negueira también seguirá funcionando como hasta ahora.