Vecinos de Negueira y A Fonsagrada continúan sus protestas por la falta de médicos

Vecinos de Negueira y A Fonsagrada se volvieron a concentrar este lunes para pedir una "sanidade pública de calidade" en la comarca. Los asistentes estuvieron acompañados de diferentes representantes políticos, entre los que destacó la presencia de la diputada nacionalista Carme Aira, quien criticó que en la lista de vacantes médicas que presentó el Sergas no apareciesen las plazas de A Fonsagrada.

Carme Aira, diputada del BNG en la Parlamento Gallego, explicó que "o desmantelamento da Atención Primaria ten un efecto inapelable sobre a poboación e máxime sobre a rural. Neste momento a dificultade de cobertura das ausencias, sobre todo, do persoal facultativo está a deixar sen asistencia sanitaria a zonas enteiras do territorio" , afirmó la diputada. "Na Fonsagrada levan semanas con só dous médicos de cinco que había, que non chegan para a poboación de Negueira de Muñiz e A Fonsagrada".

La nacionalista también lamenta que la semana pasada el gerente del Sergas dijera a los representantes de Negueira y de A Fonsagrada que tenían que esperar a que saliesen las vacantes, pero que esa lista ya se publicó y en ella no figura A Fonsagrada.

"Non podemos deixar que a xerencia do Sergas siga a tomarlle o pelo á veciñanza de Negueira de Muñiz e da Fonsagrada, precisan ter cobertura médica máxime cando a elevada idade da poboación desta comarca dificulta que as persoas poidan desprazarse de xeito autónomo para conseguir unha atención médica”, afirmó Aira.