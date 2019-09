Vecinos de Navia de Suarna promueven una plataforma para recuperar el castillo

Un grupo de vecinos de Navia de Suarna planean la constitución de un colectivo cuyo principal objetivo será conseguir la recuperación del castillo de A Proba. Con este motivo, los promotores de esta iniciativa han convocado una reunión a las 18.00 horas del próximo domingo día 15, en la casa consistorial, para intentar constituir este colectivo. Según los organizadores, se trata de una reunión "plural e aberta", con la que "non pretendemos ir en contra de ninguén, senón sumar forzas para que non se perda un dos monumentos máis emblemáticos do concello".

Con el fin de conseguir este propósito, los impulsores de este proyecto han invitado a la reunión a representantes de todos los grupos políticos con representación en la corporación local, así como a todas aquellas personas que "sexan ou non de Navia queiran sumarse a esta causa".

El castillo de A Proba de Navia ya aparece citado en unos documentos del año 1037 y, aunque se sabe que fue destruido en las revueltas Irmandiñas, el conde de Altamira lo volvió a levantar en el año 1450.

Al estar situado en pleno centro urbano de A Proba, la edificación forma parte de la memoria colectiva de muchos naviegos, que recuerdan que hace unas décadas llegaron a vivir en él hasta siete familias. Tras años de abandono, el castillo ha sufrido en los últimos años un rápido deterioro, por lo que este grupo de vecinos ha decidido movilizarse para evitar que la construcción acabe perdiéndose.

Uno de ellos explica que siguió muy de cerca el proceso de rehabilitación del castillo de Pambre en Palas de Rei, "e o ideal sería que neste caso se fixese algo similar".

Para ello, sería necesario que una administración adquiriese el edificio a los actuales propietarios y, a partir de este momento, iniciar su restauración.

Sobre sus posibles usos una vez se recupere la construcción, los vecinos también lo tienen claro. "Ademais de ser un estímulo para o turismo no concello, ao estar no centro do pobo podería ser o edificio do consistorio, un centro multiusos o un auditorio", defienden.