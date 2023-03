Veciños de Navia reclaman que se repare "xa" a ponte de Barcia

A ponte que une A Proba de Navia con Barcia está cada día en peor estado. "O rural importa. Xa se ve! Unhos polos outros... a casa sen varrer!", son as palabras escritas no cartaz que pende dela, por iniciativa da asociación veciñal Irmandade Naviega, significativas do malestar de moitos veciños ante a falta de resposta ante a súa reivindicación.

A ponte de Barcia, xunto coa ponte do Cochoso e a dos prados da Fontela, foi construída nos anos 90 pola Consellería de Medio Ambiente. O pleno municipal naviego aprobou, por unanimidade, unha moción para esixir á Xunta a súa mellora, tal e como fixera coas outras dúas pontes de madeira anos antes. "Dixeron que non tiñan a titularidade, pero nós tampouco a temos", comenta Fernández, que indica que o que pide agora "é xa só a autorización pertinente para poder arranxala".

Mentres as administracións discuten pola súa titularidade, a infraestrutura está cada día máis desvencellada. "É un perigo pasar por ela. Trátase dunha cuestión realmente preocupante, porque pode haber un accidente", comentan dende Irmandade Naviega, o colectivo que leva anos tamén denunciando o estado do castelo da Proba, que tamén supón un perigo para os veciños polos desprendementos. "Alguén ten que facerse responsable", comentan.

A ponte de Barcia conecta este barrio coa Proba de Navia. Trátase dunha ponte peatonal, que aforra aos usuarios un quilómetro entre os dous puntos que, sen ela, convértense en dous pola estrada. O rexedor municipal calcula que cada día serve de paso -ou serviría- a unha vintena de persoas, pero que hai momentos nos que a afluencia é maior, e que completa, para veciños e visitantes, ese camiño pola beira do río Navia que fai desta vila un lugar único na provincia.

É un perigo pasar por ela. Trátase dunha cuestión realmente preocupante, porque pode haber un accidente"

"Nós xa pedimos que se arranxase, como se fixo coas outras pontes. Sen titularidade, nós non o podemos facer. Pedimos unha solución antes de que suceda algo grave", di Fernández.