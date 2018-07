Vecinos de Navia se quejan de que el agua llega turbia desde el sábado

LUGO. Los vecinos del casco urbano de Navia de Suarna protestan por la suciedad del agua procedente de la traída municipal, una situación que se mantiene desde el sábado pasado y que impide la normalidad en hogares y establecimientos comerciales. El alcalde, José Fernández Fernández, señala que la causa del problema ha sido la tormenta que cayó en la zona y que provocó abundantes arrastres en el río Navia.

Los grifos llevan días expulsando agua turbia, «coma o chocolate», según cuentan los propios vecinos. Temen que pueda desencadenar algún tipo de infección y se quejan de que «é imposible levar unha vida normal así». «Non te podes bañar; hai que lavarse por parroquias, como se di aquí», comentaban algunos de los afectados. Agregaban que «nin sequera podes poñer a lavadora, porque se estropea». Señalan que han sufrido situaciones semejantes en otras ocasiones, «pero nunca tanto tempo», apuntan.

También se han visto perjudicados los establecimientos hosteleros. «Non podes cociñar nin lavar os alimentos», se lamentaban los trabajadores, «temos que ir por auga á fonte para ir amañando».

Desde el Concello, el alcalde, José Fernández Fernández (PSOE), aclaró que «a culpa disto é da tormenta do sábado pola tarde» y remarcó que los incendios del pasado mes de octubre en Cervantes facilitaron que el río Navia arrastrase sedimentos. El regidor explicó que se dejó de bombear agua del río al manifestarse el problema. Ante esta situación el domingo por la tarde se recurrió a un manantial del pueblo. Sin embargo, el lunes por la mañana, el agua de este depósito se agotó y hubo que volver a poner en funcioniamiento la traída municipal, con el agua captada del río.

Fernández descartó la idea de que ésta sea una situación reiterativa. «No inverno, cando medra o río, hai algún arrastre, pero non coma este. Isto é un caso puntual en moito tempo», dijo.

Además, aseguró que, poco a poco, «a auga vai ir clareando, e hoxe xa está practicamente limpa» —decía en referencia al lunes—. «O problema gordo foi tan só durante o sábado e o domingo», afirmó Fernández.

No obstante las quejas entre los vecinos se seguían sucediendo durante el lunes. «Parecemos terceiromundistas», indicaban algunos, que pedían una solución urgente.

A la espera de una nueva traída

Una de las demandas más antiguas del Concello de Navia de Suarna es la construcción de una nueva traída de agua. El alcalde, José Fernández, explica que la solicitud se puso en marcha en el año 2009. «O compromiso do bipartito viuse freado co novo goberno, que non nos concede a petición», explicó el socialista.



La obra, con un presupuesto de 670.000 euros, incluiría unha nueva vía de captación y canalización.



Actualmente, la captación se hace directamente del río gracias a una estación de bombeo. Después de una fase de cloración, se distribuye por los distintos locales y viviendas del pueblo. «A idea é cambiar o punto de captación, que se faría desde un manantial». Según Fernández Fernández, «isto suporía un aforro de 700 ou 800 euros mensuais». Este proyecto complementaría el de la creación de una depuradora de aguas residuales, en suspensión también desde el año 2009.