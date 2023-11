Vecinos lamentan los destrozos que causa el jabalí en fincas cervantegas

Vecinos de Cervantes denuncian los destrozos causados por el jabalí en los cultivos de sus explotaciones y exigen a la Xunta de Galicia que "no exercicio das súas funcións e responsabilidades escoite as queixas dos afectados e nos ofrezca unha solución xusta", según manifestó José Manuel Rodríguez Valcárcel, uno de los afectados y que nombró las parroquias de Vilanova de Pedregal y Cereixedo como las más perjudicadas.

"A situación é insostible, non podemos vivir", afirma Rodríguez, quien cuantifica en miles de euros las pérdidas sufridas por las explotaciones agrícolas y ganaderas. "Estamos perdendo entre 6.000 e 7.000 euros a causa da praga de xabarís. Non deixan pasto para as vacas e unha vez machacada a herba, non volve a saír. É unha campaña perdida", comenta.

Ante esta situación , los vecinos expresan su desesperación, pues a pesar de que el municipio se encuentra circunscrito en la Reserva Nacional de Caza de Os Ancares, la Xunta no les permite realizar ningún tipo de actuación. "Non podemos dar un paso sen que o autoricen, por iso lles pedimos que se senten a falar con nós", señala este vecino cervantego.

En esa línea, Rodríguez Valcárcel denuncia que las ayudas proporcionadas por el Gobierno gallego son insuficientes, ya que tienen pérdidas "moi superiores ás cantidades que eles nos proporcionan. Pagan o que eles queren e cando eles queren". En julio de este mismo año, los vecinos de dichas parroquias ya reclamaron a la Xunta el pago de las cantidades que les correspondían por los daños causados por el jabalí, y que todavía no han recibido.

Asimismo, el cervantego pide que se autoricen batidas para tratar de controlar la población de jabalíes en la zona y evitar que se produzcan más destrozos y ataques. "Hai tempo fixemos batidas que axudaron moito. Non sabemos que máis facer, xa que é unha situación que se repite no tempo", afirma.