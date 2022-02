La urgente construcción del polígono industrial es clave para A Fonsagrada

La urgente necesidad de construir el polígono industrial de A Fonsagrada centró el foro sobre las oportunidades de futuro en A Montaña lucense, organizado por el Concello fonsagradino en colaboración con El Progreso. El presidente de la Diputación, José Tomé, recalcó el "compromiso absoluto" de esta institución con la ejecución del polígono industrial de la localidad. "Os protocolos co Concello están firmados e temos a financiación consignada para que esta actuación se faga realidade o antes posible. Todo depende de que nos dean os permisos pendentes", señaló. Uno de ellos es la aprobación de la rotonda de acceso por parte de la Xunta, un trámite que puede durar entre uno y tres meses. "É unha autorización decisiva para pechar a redacción do proxecto e adxudicar as obras", dijo Tomé.

El mandatario provincial subrayó que las políticas de "igualdade de servizos son fundamentais para desenvolver o medio rural", junto con el aprovechamiento de las oportunidades disponibles, que en A Fonsagrada giran en torno a los sectores maderero y cárnico. "Non me gusta falar da Galicia baleira. Se sabemos mirar ben, calquer lugar de Galicia ou de Lugo ten capacidade para xerar proxectos, que necesitan o apoio e a atención suficiente por parte das administracións", añadió.

Ramón Fernández, González Laxe, Carlos López, José Tomé, Hector Álvarez y Rivera durante el foro. XESÚS PONTE

El debate, moderado por el periodista Javier Rivera, lo abrió Fernando González Laxe, expresidente de la Xunta y catedrático de Economía Aplicada de la universidad de A Coruña, quien destacó que Galicia "non é homoxénea, senón un país cheo de contrastes" e incidió en "as fendas entre as áreas metropolitanas e a Galicia interior en materia de salarios, envellecemento, fuga de talento e empresarios e migración".

MEDIDAS. González Laxe manifestó que la creación de empresas en zonas periféricas, como A Montaña, debe de ir acompañada de infraestructuras y equipamientos, entre ellos un polígono industrial, pero también con una serie de medidas como incentivos fiscales, inversión en educación e innovación que garantice la igualdad de oportunidades, reducción de los costes de transporte y la digitalización para ser más competitivos y políticas de natalidad e inmigración.

Al referirse a industrias tractoras aplicables al área de A Fonsagrada, Laxe apuntó que la madera es "o ouro verde" y recordó que los países nórdicos sustentaron su desarrollo sobre este sector.

PROYECTO. Ramón Fernández Losada, integrante del equipo redactor del proyecto del polígono, explicó que el área industrial está contemplada en el Plan Xeral y su ubicación incluyó un estudio paisajístico para escoger la ubicación más adecuada. El parque empresarial ocupará tres hectáreas y media y contará con quince parcelas de 1.500 metros cuadrados.

Losada comentó que el proyecto contempla "unha serie de cautelas e correcións" ante la proximidad del Camiño Primitivo, como la creación de una barrera vegetal.

El empresario local Héctor Álvarez López recordó que la creación de suelo industrial "é unha vella reivindicación, que agora se fai máis urxente, xa que coa aprobación do Plan Xeral non se poden construír novas naves, nin facer ampliacións de certas dimensións, polo que o parque empresarial resulta imprescindible".

El alcalde fonsagradino, Carlos López, teme que "nos quedemos curtos coas quince parcelas previstas, ante a demanda existente, pero en todo caso A Fonsagrada non vai rexurdir se non se xera contido industrial en sectores como o cárnico e a madeira".

López agregó que este proyecto es compatible con el Camiño Primitivo, "que como atractivo turístico tamén ten un peso importante na nosa economía".

El regidor reclamó el apoyo del vecindario a este proyecto de parque empresarial. "Ou somos capaces de facelo ou non imos desenvolvernos económicamente e poñeremos en perigo o futuro desta comarca", concluyó.

La mesa redonda se pudo seguir en directo a través de la página web de este diario.