Unos 150 brigadistas se forman en el uso de los Batracio, de prevención de incendios

Unos 150 miembros del Servizo Galego de Prevención e Defensa contra Incendios (SPIF) reciben formación acerca del uso de los equipos Batracio, unidades que la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, calificó de "pioneiras" en las tareas de prevención de fuegos forestales. Así, los brigadistas toman parte en seis cursos monográficos que se están desarrollando en el polígono de Botos, en Lalín.

Gómez puso de relieve la labor de los Batracio -la Xunta dispone de 14 vehículos de este tipo- durante una visita al distrito forestal VII de A Fonsagrada y Os Ancares, en Becerreá, con cuyos integrantes compartió una jornada de demostración de estas unidades, formadas por tractor, cisterna, trituradora multifunción y polidozer.

El dispositivo de la Xunta para esta temporada está formado por más de 7.000 efectivos, 30 medios aéreos y 380 motobombas

Fueron concebidas, agregó la conselleira, por el propio personal del SPIF y esto supone que "as máquinas teñen a súa relevancia, pero son máis importantes as persoas e en particular os integrantes do servizo".

De cara a esta nueva campaña, una vez que se acerca la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, la Administración autonómica incorporará seis nuevas máquinas hidrostáticas polivalentes, se crearán 44 puntos de agua en todo el territorio gallego y entrará en servicio la nueva base transfronteriza de medios aéreos de Verín y Oímbra.

A mayores, el dispositivo contará con más de 7.000 efectivos, apoyados por 30 medios aéreos y 380 motobombas.