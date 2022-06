Unanimidad en O Hórreo para pedir que se declare plaga la rata topo en la montaña de Lugo

El Parlamento gallego ha demandado, por unanimidad tras una propuesta del BNG transaccionada, que se intensifiquen las medidas de control de la rata topo en la montaña de Lugo, así como que se siga con los trámites para la declaración de esta especie como plaga. En la comisión de Agricultura, ha salido adelante esta propuesta que también pide impulsar nuevos pastos en las zonas afectadas de montes vecinales y mejorar los existentes en compensación por la pérdida de forraje.

La diputada Carme Aira (BNG) ha exigido un "plan de choque urgente" ante los daños ocasionados por esta especie en los municipios de Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita, Triacastela, Samos, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio y Sarria. Incide en que se pide su control, "no el exterminio de la especie". Explica que en la década de los años 2000 se produjo una gran explosión de ratas topo, que se solventó con el envenenamiento masivo por "ratribón", que "redujo drásticamente el número de ejemplares, pero que tuvo como efecto secundario la alta mortalidad entre la fauna salvaje que se alimentó de ratas moribundas y sus cadáveres".

Ahora, se vive una problemática de hasta "1.000 ejemplares por hectárea" en alguno de estos municipios, ya que se reproducen cinco veces por año a razón de seis crías por camada. Las capturas computadas en 2021 fueron 30.000. Lamenta que diferentes soluciones químicas y biológicas no dieron resultado definitivo.

VIVEROS FORESTALES. Por otra parte, en esta comisión se ha aprobado una iniciativa del PPdeG, transaccionada con el PSdeG, en la que se solicita a la Xunta la puesta en marcha de un programa de revitalización de viveros forestales. El diputado popular Rubén Lorenzo considera "imprescindible el fortalecimiento de las líneas de mejora genética forestal orientadas a la obtención de materiales de alta calidad y obtener mayores rendimientos madereros".

"El monte gallego alberga una notable variedad de ecosistemas de gran importancia para el mantenimiento de la riqueza y biodiversidad de la flora y la fauna", remarca. "Nuestros montes desempeñan, además, un papel muy importante en la protección del suelo, del paisaje y de los sistemas hidrológicos", agrega.