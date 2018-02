"Foi unha nevarada como as de antes. Esta mañá fun ao horto e case non dou saído, da cantidade de neve que hai acumulada". De esta manera tan gráfica se expresa una vecina de Castroverde, sorprendida por la dimensión de las precipitaciones acumuladas y por el frío. "Ata o de agora o inverno fora bastante levadeiro, pero estes días é criminal", sentencia.

De igual opinión es un vecino de Baleira, que asegura que, aunque las condiciones mejoraron algo respecto a fechas pasadas, todavía queda mucha nieve por retirar "e sempre está aí o perigo do xeo", incluso para los peatones.

"Hoxe non é como antes, cando case non había máquinas quitaneves. Agora cada concello ten varias e ata nos pobos hai tractores retirando neve", asegura este autónomo de O Cádavo que cuenta con clientes por distintos puntos de la geografía baleirense.

De similar opinión es una residente en A Fonsagrada, que asegura que antiguamente una nevada como esta tendría paralizada toda la comarca durante semanas. "Agora a situación é diferente, porque disponse de máis medios. Con todo, hai núcleos de poboación que quedaron illados e que aínda estarán uns días illados. Pero tendo lume na cociña e filloas, todo se leva mellor",

Muchos alumnos volvieron a quedar este jueves sin clase. En el colegio de Castroverde, por ejemplo, estaba prevista una fiesta de Carnaval para los más pequeños que tendrá que aplazarse. "Moitos non poideron chegar desde a casa e nós tampouco quixemos arriscar, porque as estradas non están moi seguras", sentencia la madre de una alumna.