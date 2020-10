En la Uci el fonsagradino que se despeñó con su tractor por un terraplén

Un vecino de A Fonsagrada tuvo que ser ingresado este miércoles en la Unidad de Cuidados Intensivos (Uci) del Hula tras sufrir un aparatoso accidente con su tractor, que se despeñó por un terraplén de más de cien metros y cuya cabina quedó totalmente destrozada.

El suceso tuvo lugar en la parroquia de Monteseiro en torno a las once de la mañana, cuando este vecino, de 77 años de edad, se disponía a buscar leña con el vehículo. Al parecer, perdió el control del mismo mientras realizaba una maniobra en la era de la casa y se precipitó por una pendiente hasta detenerse en una pista. El accidentado no quedó, sin embargo, atrapado en el tractor, y pudo volver a su domicilio por su propio pie. La central de emergencias recibió la llamada de un particular poco antes de las 11.30 horas, que alertó del aparatoso accidente.

El vehículo se precipitó por una pendiente de más de 100 metros hasta detenerse en una pista, y su cabina quedó destrozada

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó una ambulancia de soporte vital básico y un equipo de atención primaria de A Fonsagrada. Al lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, así como miembros de Protección Civil y de la Policía Local de A Fonsagrada.

El septuagenario fue trasladado al Hula para su observación minuciosa. Aunque aparentemente solo tenía rasguños, a lo largo de la jornada sufrió complicaciones a causa de las lesiones sufridas, y a última hora del día permanecía en la Uci.

Los accidentes de tractor han sido frecuentes en la provincia en los últimos tiempos, con varios lesionados y hasta tres víctimas mortales desde finales de agosto