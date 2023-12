Turismo destinou 83.500 euros para A Casona e o albergue de Triacastela

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, reuniuse este martes coa alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, no albergue de peregrinos da localidade e na Casona, edificios colindantes nos que a área de Turismo de Galicia destinou este ano un total 83.500 euros para a súa reforma, dos cales 48.000 foron empregados na propia Casona e os 35.800 restantes utilizáronse para a mellora dos pavillóns contiguos á edificación, que se atopa xunto ao río.

Estas obras, que foron realizadas ao longo do ano, incluíron traballos de consolidación da estrutura da construción, a adaptación ás novas normativas de seguridade sanitaria, a mellora das condicións de confort dos peregrinos con distintas actuacións de illamentos e rehabilitación da súa fachada, e a instalación da fibra óptica soterrada.

Con estas aportacións, Turismo buscou poñer a punto a area do albergue municipal de Triacastela de cara ao inverno no marco das actuacións anuais de mellora e conservación dos servizos para peregrinos do Goberno autonómico, dentro da Rede Pública de Albergues do Camiño de Santiago, nos que investiu un total dun millón de euros ao longo deste exercicio.

Xosé Merelles aproveitou a súa visita ao municipio para recoller ademais algunhas das propostas que lle trasladou a alcaldesa, como a instalación da rede wifi no albergue, xa que é unha das principais demandas dos peregrinos que pasan por estas instalacións públicas, que xa cumpriron trinta anos dende a súa inauguración, e que contan cunha capacidade de medio cento de prazas distribuídas en catorce habitacións e dúas salas de estar con vistas ao río.