El TSXG obliga al Concello de As Nogais a readmitir a una trabajadora interina

El TSXG obliga al Concello de As Nogais a readmitir a una trabajadora, Sonia Fernández, a la que había cesado en el año 2021, con el mismo puesto que ocupaba, de auxiliar administrativo como funcionaria del Concello. Así lo indicó este miércoles la agrupación socialista de As Nogais, que destacó que se trata de la actual portavoz del PSdeG en el municipio, por lo que consideraron el despido como "unha vinganza política".

Desde la agrupación socialista, avanzaron que la sentencia le reconoce el derecho a reincorporarse a su puesto de trabajo en las mismas condiciones, así como a que le sean abonadas las cantidades que dejó de percibir en este tiempo, con los intereses. El documento también impone las costas del proceso a la entidad local.

Desde el PSdeG consideran "intolerable" este hecho, ya que piensan que el alcalde y diputado provincial, Jesús Núñez, orquestó "unha represalia en toda regra pola ideoloxía política". El partido indica que la actuación "arbitraria e irresponsable" no fue algo puntual, sino que el regidor es "reincidente na persecución política a quen non pensa como el, pois no 2013 despediu outra traballadora do Concello, a quen tivo que pagarlle unha indemnización de 41.000 euros", destacaron. Los socialistas piden, en este sentido, "responsabilidades" al Partido Popular, para que "condene estes feitos".

RESPUESTA DEL CONCELLO. Por su parte, el alcalde de la localidad, el popular Jesús Núñez, destacó que están valorando la sentencia y que "se hai que readmitir a esta persoa, farase, sen ningún problema". Lo que Núñez negó rotundamente es que el despido se debiese a cuestiones ideológicas. "Naquel momento do cese, esta persoa non estaba vencellada en absoluto ao PSdeG, todo o contrario. Máis ben, penso que se podería vencellar ao partido por resentimento", destacó.