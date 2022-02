A Sendiña está triste, apagada. Un anciano camina por el estrecho vial, más bien una congostra, que atraviesa el pequeño núcleo fonsagradino. Es la única señal de vida exterior en esta aldea de la parroquia de Santo André de Logares, donde viven unas 16 personas, casi todas de avanzada edad. El enfrentamiento entre dos vecinos, que acabó con uno de ellos hospitalizado con un golpe de azada después de que intentase agredir al otro con una pala, dejó un amargo sabor de boca. Los residentes auguran que este episodio violento, con un precedente anterior, irá seguido de futuros problemas de convivencia.

Al malestar por esta situación se unen los gestos compungidos por la muerte de Xusta, tía por parte de madre y única conviviente con el herido de gravedad tras la pelea, F.J.V.E., que está internado en el Hula y no asistió al entierro. "Ao quedar soa na casa, leváronna á residencia da A Proba de Burón e a pobre non durou dous días", comenta una vecina.

Los sentimientos de desasosiego y pena se mezclan con las pocas ganas de hablar. Existe un evidente temor a la reacción de F.J.V.E. cuando reciba el alta hospitalaria. Es un hombre problemático que pasó de verdugo a víctima, "pois facíalle a vida imposible ao mozo que o bateu", afirma un vecino. En la memoria colectiva permanece el tiroteo que protagonizó en marzo de 2011. La emprendió a tiros contra la cuadra donde se encontraban A.V.G., el joven que le hirió con la azada, y su padre.

TRATAMIENTO. "O mellor é non falar polo que nos poida esperar", asegura cautelosa una de las personas consultadas. Otro residente sí rompe la ley del silencio y es más explícito. "Se non se fan cargo del cando volva do hospital, pode ocorrer calquera desgraza. Ten que tomar o tratamento médico".

El varón hospitalizado está bajo cuidados psiquiátricos desde el año 2003 y el día que disparó a sus convecinos en 2011 le detectaron alcohol mezclado con una sustancia que forma parte de la medicación que tomaba para su enfermedad. "Nunca sabes por onde lle vai dar", agrega este entrevistado, quien entiende que los acontecimientos del sábado pueden acentuar la tensión latente entre los dos implicados, que se puede extender a otros vecinos.

El problema principal radica en la cercanía de las viviendas de los dos protagonistas de la reyerta, que viven puerta con puerta. En la sentencia del tiroteo se dictó una orden de alejamiento de F.J.V.E. de los moradores de la casa contigua, "pero non sabemos que medidas cautelares se adoptarán agora para evitar un suceso como o do sábado. Os dous teñen a súa vida, un á beira do outro", precisa una mujer.

En 2013, la pena de prisión quedó en suspenso por el alcoholismo y la limitación cognitiva del acusado, obligado al pago de una multa por responsabilidad civil y a cumplir la orden de alejamiento.

DESGRACIA. La madre de A.V.G., el joven de 33 años detenido tras la agresión y puesto en libertad, declina hacer declaraciones. La mujer sale a la puerta de la vivienda, separada apenas metro y media de la del conflictivo vecino, al ver un coche que no es del pueblo. Ya aguardaba la visita de los periodistas, quizá avisada por teléfono por un vecino, y responde secamente que su hijo no está. "Nin meu fillo nin eu imos dicir nada. Menuda desgraza", apunta como única reflexión. Su vástago acudió ayer a Lugo, donde tenía una cita médica.

A poco metros convivía F.J.V.E. con su tía, que tenía una grave minusvalía y fue enterrada ayer. Su madre falleció hace unos años. Dicen que nunca desatendió sus obligaciones domésticas, ni el cuidado de la anciana, pero todos reconocen la complicada relación con la familia de al lado, que el sábado derivó por segunda vez en violencia.

Las gentes de A Sendiña hablan de oídas de la pelea, ya que al parecer no hubo testigos directos, pero sí de la posterior acción de socorro al lesionado.

"Sei o que me dixeron, que o mozo evitou o golpe do outro coa pala e golpeouno", comenta un residente. Todo sucedió en un prado cercano a las viviendas de ambos, donde A.V.G. estaba efectuando unos trabajos de canalización de agua.

"Molestáballe calquera bosta de vaca no camiño"

Aunque los principales roces se producían con los residentes de la casa anexa a la suya, "a F.J.V.E molestábanlle as bostas de tódalas vacas que pasaban pola rúa, non só as da corte do seu veciño, aínda que fora imposible evitar ese percorrido", manifiesta una persona cansada de la actitud beligerante del individuo hospitalizado. Antes del tiroteo hubo unos problemas por los vertidos de purín en unos campos cercanos, que la familia de A.V.G. dejó de realizar para no enfadarle.



Mediación

En aquel entonces arreglaron el problema con la mediación del alcalde. Pero no parece que los consejos de la autoridad municipal sean ahora el camino para reconducir este enquistado rencor vecinal en este núcleo de la montaña fonsagradina, rodeado de dos pistas estrechas donde es complicado evitar a cualquier vecino. "Cando o tiroteo salváronse pai e fillo. Agora houbo un ferido e quen sabe o que pode pasar no futuro", afirman.