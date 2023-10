O tren de Nadezhda no Seixo

No verán do ano pasado, o avó de Brenda Mondelo cumpría 100 anos. O alzhéimer facía que non soubese ás veces "se tiña muller, fillos ou netos, pero se eu lle dicía 'viva la...', el respondía: 'Viva La Internacional!", conta a súa neta. Así de rápida viña a memoria, coma un lóstrego ou coma un tren que chegase á súa casa, na aldea do Seixo, en Pedrafita do Cebreiro.

Neses días de agosto, Brenda escribiu o seu segundo poemario, Neve, que gañou o ano pasado o premio Eusebio Lourenzo Baleirón, e que este ano veu a lume da man da editorial Chan da Pólvora. Na capa do libro corren cabalos, porque é así tamén como galopa nel a palabra que une a memoria do seu avó co "tren que cambiou o mundo", no que o 3 de abril de 1917 volvían do exilio Lenin e Nadezhda Krúpskaya, a súa compañeira, á Estación de Finlandia na actual San Petersburgo.

Non podería escribir Brenda Mondelo este libro se o seu avó non fose Antoño Fernández. "El deixoume moi claro cal era o meu lugar no mundo e a miña conciencia de clase", di Mondelo. Non podería escribilo tampouco se eles dous non tivesen pasado tantas tardes vendo filmes xuntos, que facían que na casa do Seixo irrompesen moitos outros lugares, pois é así como no libro se xuntan as paisaxes da Revolución Rusa e da aldea: "Disque menos dun ano despois/ Lenin bailou na neve/cando a República Soviética superou/ a duración da Comuna de París./ Disque ti e mais eu podemos pechar este libro nevado/ e deixalo na nosa casa/ no noso souto", din os últimos versos.

Non podería escribilo se o seu avó non lle tivese contado a historia de Constantino de Raposo, veciño de Pedrafita, da sangue "que os fascistas deixaran/ no rostro do seu irmán", do brillo da súa "gravata vermella". Nin tampouco podería escribilo sen ser veciña de Celia -en quen está inspirado o seu primeiro libro, O espello de Celia- e do seu cuñado José, comunista, casado con Celsa, que fora mestra do Seixo. Sen eses homes e esas mulleres que reflicten na serra esas ansias dun mundo mellor, ese galope da historia.

Igual ca o libro anterior leva no título o nome dunha veciña coa que pasaba moitas tardes logo de volver a casa do colexio de Seoane, aquí tamén é unha muller a que mira pola ventá deste tren. Brenda comezou a achegarse á figura de Nadezhda Krúpskaya no instituto. "Quen era a familia deste home?", preguntouse cando deron "o pouco que se daba da Revolución Rusa", indica. "Se a figura de Lenin xa apenas se toca, imaxínate a de Nadezhda Krúpskaya!", indica. Rapidamente, Nadezhda converteuse nun referente fundamental para ela, intelectual e político. "Ela foi unha pioneira no sistema educativo soviético, e unha das impulsoras do sistema de bibliotecas", comenta, cuxa loita tamén engarza con iso que sempre lle dicían as súas veciñas, "da importancia de estudar, de formarse, do que eran ben conscientes", di. Algo no que tamén insistía o seu avó, "a quen sacaron da escola moi noviño".

Pero tampouco podería escribir Brenda este libro sen a neve. Sen o que a neve trae consigo nas terras do Cebreiro, entre Os Ancares e o Courel, que fai que sexa máis doado concentrarse nun libro ou que obriga a xuntarse á volta do lume. Na casa de Brenda, que foi a única nena do Seixo na infancia, eran oito, oito os que se xuntaban para escoitar as historias da emigración do padriño. Ela fixo desas historias unha viaxe este verán, para coñecer a cidade na que viviu, Karlsruhe, en Alemaña. De camiño, como non, parou en Zúric, e tomou unha fotografía no lugar onde viviron Lenin e Nadezhda, o número 14 da rúa Spielgasse.

Idas e voltas, versos que unen a memoria persoal e a colectiva, viaxes que pisan o paso dos que antes foron e deles collen o desexo de seguir indo, coma un tren, coma unha manda de cabalos na neve, na neve do Seixo, dos glaciares de Tödi, de Zürich ou de Chao da Vella. "Escribín o libro rápido, nese tempo de vrao, e foi unha sorpresa gañar o Lourenzo Baleirón e velo tamén tan rápido publicado", di. É o ritmo do mesmo tren, o ritmo do que galopa.