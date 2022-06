La travesía de Pedrafita se transforma en un tramo de circulación controlada

La travesía de Pedrafita experimentó una súbita transformación, tras la caída del viaducto de O Castro, en la autovía del Noroeste, al tener que absorber el tráfico con la Meseta. Carteles luminosos advierten de la limitación de velocidad a 40 por hora y se instalaron cámaras para la vigilancia del tráfico. Ambos elementos están supervisados desde el centro de gestión del tráfico del Noroeste, con sede en A Coruña. A ello se une la casi constante presencia de la Guardia Civil.

El recorrido entre las rotondas de entrada y salida de la localidad se convirtió en un tramo de circulación controlada, pendiente ahora de la posible colocación de un radar. Su instalación, o bien el uso de uno móvil, se decidirá en los próximos días, de acuerdo con los informes que elaboren la Jefatura Provincial y la Guardia Civil de Tráfico. Esta cuestión ya se abordó en la visita del delegado del Gobierno, José Miñones, y se analizará en la reunión que se celebrará el miércoles en la localidad para evaluar las medidas de seguridad vial.

El alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, señaló que la colocación del radar "non respondería a afán recadatorio algún", sino a generar un efecto disuasorio entre los conductores para que respeten los límites de velocidad. El regidor mantiene un contacto diario con la subdelegación del Gobierno de Lugo y con la delegación gallega, a cuyos responsables agradece su compromiso "para garantir a seguridade dos peóns e facilitar unha circulación ordenada".

Cartel de limitación de velocidad a 40 kilómetros por hora en la travesía de Pedrafita. SEBAS SENANDE

Otra de las iniciativas adoptadas fue la colocación de pivotes para evitar el aparcamiento en puntos de la travesía que creaban problemas de visibilidad para acceder desde otras vías.

COMPROMISO. Las actuaciones previstas se ejecutaron con rapidez. El cierre de la autovía y la reorganización de la circulación, con trabajos de colocación de bandas rugosas, se programó en doce horas y la travesía de Pedrafita cambió del jueves al viernes. Raposo subraya que "tamén se atenderán as incidencias que xurdan, especialmente no tocante ao posible deterioro do firme da travesía". Esa podría ser una de las consecuencias del desvío de la circulación, "que ten ventaxes para o comercio e a hostalería, pero non para o descanso nocturno de quenes vivan na travesía".

El alcalde apunta que, cuando se reabra al tráfico la A-6, debe reforzarse el firme de la travesía y mejorar el de la N-6. Al construir la autovía se sacrificaron las dos nacionales, la antigua y la actual, que quedaron cortadas. "Dúas das antigas pontes da nacional aproveitaronse para autoestrada a costa de cortar accesos a núcleos, cando o lóxico era N-6 se mantívese como vía alternativa".

José Luis Raposo recuerda que las obras de la autovía "fixéronse moi rápido. Os estudos dirán se a zapata da pilastra da ponte que se moveu estaba ben asentada ou non".

TRANSPORTISTAS

"Os camións que levan 25 toneladas de carga subirán como poidan e farán tapón"

Samuel Villar transporta pescado desde los puertos de Burela, Celeiro y A Coruña hasta el centro logístico de Benavente, donde se efectúa un reparto y le asignan una nueva ruta para llevar pescado bien hacia Madrid o Sevilla e incluso hacia Irún o Francia. Considera que el retraso en tiempo "non é un problema cando fas rutas longas. Son situacións que temos que asumir".

Villar apunta que los camiones que lleven grandes cargas, en torno a los 25.000 kilos, "farán tapón tanto na subida de Vega de Valcarce a Pedrafita, onde nalgunhas zonas irán a 40 por hora, como ao subir polo enlace de entrada a esta localidade desde Lugo". Destaca que esta situación "pode agravarse no verán, cando hai moito máis tráfico".

"El retraso no es molestia; lo peor, que no hay alternativa para el transporte especial"

Pedro Soto cubre con su furgón de reparto comercial el trayecto de Ponferrada a Pedrafita los martes y viernes. El retraso de "quince o veinte minutos" en la subida desde Vega de Valcarce a Pedrafita "se hace a velocidad muy baja, sobre todo si vas detrás de un camión, pero no supone una gran molestia. Lo peor es que los transportes especiales tienen prohibido el paso por esta zona y las rutas alternativas les quedan muy alejadas", añade.

Soto opina que el ligero incremento en el gasto en carburante al hacer el recorrido "no es preocupante. Lo que sí es agobiante es el elevado precio del gasóleo, que supone un duro golpe para las empresas de transporte y para la economía española en general".

CEL

Preocupa el impacto negativo del cierre de la A-6 para eólicos y el sector logístico

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime López, lamentó este viernes el "impacto negativo" que tendrá para la economía lucense el corte de la autovía A-6. "Es una noticia muy negativa para las empresas de logística y de transporte del norte de Galicia, que repercutirá de forma especial en el sector de las energías renovables, al no poder efectuarse transportes especiales". López recordó que el A-6 es la principal conexión de Galicia con el resto de España y con Europa, "por lo que la situación exige actuar con celeridad en la reapertura de la vía, siempre con la prioridad lógica de la seguridad".

López echó en falta una mayor información hacia el sector empresarial sobre los avances para reactivar esta vía de comunicación. En el mismo sentido se pronunció el Cluster da Función Loxística de Galicia que reclamó al Gobierno la creación de una mesa de seguimiento.