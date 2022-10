Transportes afirma que uno de los viaductos de Castro estará listo para el verano

La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado que el próximo verano estará operativo uno de los viaductos de la A-6 en O Castro, que servirá como alternativa al desvío actual, después de que esta infraestructura se derrumbase el pasado mes de junio. Así lo ha señalado ante los medios de comunicación este viernes en Vigo, hasta donde ha viajado para recibir la Medalla de Oro de la ciudad.

Con la previsión de esta obra, la secretaria de Estado de Transportes aseguró que se evitaría "completamente" el desvío por Pedrafita do Cebreiro.

CAUSAS DE DERRUMBE

Pardo de Vera explicó que el Ministerio ya dispone de los informes correspondientes que explican la causa de la caída de parte de la estructura del puente.

"Se darán las explicaciones de todos los periciales que se han hecho del derrumbe y el año que viene pretendemos ya poder dar paso por uno de los viaductos reconstruido con un tablero absolutamente nuevo y con toda la certidumbre. Eso es lo que esperamos para el verano del año que viene", ha sentenciado.

Además, ha indicado que la solución pasa por la demolición de ambos viaductos y la modificación de su tipología constructiva por un nuevo puente hiperestático con vanos de esfuerzos redundantes, los cuales "colaboran unos con los otros".

CRÍTICAS AL CIERRE

Por su parte, en Pedrafita es notorio el malestar por el cierre del acceso normal a la localidad desde que se puso en marcha el nuevo desvío. La única manera de entrar en la villa es pasado ya el segundo desvío, desde Madrid, con lo que se pierde su carácter de paso. "Custounos moito conseguir ese primeiro desvío, e non ten sentido que se nos peche, prexudícanos moito. Ademais, non fun informado desta decisión", denuncia el alcalde, José Luis Raposo. "Xa notamos unha merma do tránsito", lamenta.

Durante los meses de verano, el problema fue justo el contrario, sobre todo los días de feria, en los que las retenciones llegaron a las tres horas. "Non entendo como se están facendo as cousas", lamentó.

Pardo de Vera recibe la Medalla de Oro de Vigo por "romper" su "aislamiento"

La secretaria de Estado de Transportes pudo recoger este viernes la Medalla de Oro de Vigo, un reconocimiento que el Ayuntamiento le concede por ser la persona que movió "con más fuerza, ímpetu y carácter la ruptura del aislamiento por infraestructuras" de la ciudad, y que no había podido recibir en marzo a causa de la detección de un cáncer del que, ahora, ha superado la etapa de tratamiento, dijo, aún con cautela, la ingeniera lucense.

Abel Caballero entregó la Medalla de Oro a Isabel Pardo de Vera. DP

En el acto —al que no acudió el BNG al acusar al Concello de hacer un uso "partidista" de este galardón—, el alcalde olívico, Abel Caballero, expresó su "felicidad personal" por poder entregarle el premio a Pardo de Vera al ser una "deuda" que tenía Vigo hacia ella. Además, argumentó que es merecedora de la medalla por aportar solución a de las "demandas históricas" de la ciudad, como retomar el estudio del Ave Vigo-Ourense por Cerdedo o la salida sur por tren.

Por su parte, la alto cargo del Ministerio de Transportes agradeció un reconocimiento que, a su juicio, no es por el trabajo logrado, sino como "un recordatorio de las cosas que quedan por hacer".

ASUNTOS PENDIENTES. Precisamente, momentos antes, Pardo de Vera respondió a preguntas acerca de varios asuntos de actualidad en cuanto a las infraestructuras de Galicia. Así, manifestó que el Gobierno espera que en el primer trimestre de 2023 termine la homologación de los trenes Avril, que permitirá la llegada de la alta velocidad más allá de Ourense. En concreto, la fecha que se maneja está entre "marzo y abril", precisó.

Ahora se están terminando las pruebas correspondientes y que están "avanzando bien", añadió. La "pena", lamentó, es que no se construyesen dichos convoyes antes, ya que se adjudicaron en 2016, recordó, en alusión a los reproches que el Gobierno hacia Talgo y su presunta responsabilidad en el retraso de la entrega de estos trenes que acortarán los tiempos de viaje a Madrid y evitarán los transbordos que hoy deben hacerse en la estación ourensana.

Entre otros temas, la lucense también habló de la conexión de Ave entre Vigo y Ourense por Cerdedo, evitando el desvío por Santiago. Informó de que el estudio hidrogeológico ya está terminado, por lo que ahora tiene que ser validado de acuerdo a las prescripciones medioambientales para continuar con el proyecto.

También ratificó el compromiso del Ejecutivo central con la conexión por ferrocarril de alta velocidad entre Galicia y Portugal, afirmando que "el Eje Atlántico es absolutamente estratégico" para España. Al respecto, afeó que la acción de Gobierno se vea constantemente discutida. "Cualquier anuncio que se hace en Portugal se aprovecha. No hay ningún argumento que permita hacer pensar que va más avanzada" la construcción del trazado en el país vecino, aseguró Pardo de Vera.