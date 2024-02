Traída ou reloxo, esa é a cuestión

"Esta historia non só é certa, senón que, ademais, é verdade", conta Eduardo, no máis alto da igrexa de Doncos, mentres arremanga as mans para dar corda ao reloxo. Non é doado, non o é. O reloxo é de péndulo, pero para encaixalo nese lugar da igrexa parroquial foi preciso modificar o seu mecanismo, e agora hai que darlle corda. Cada 36 horas. Si, dende 1904 os veciños deste núcleo das Nogais teñen que poñerse de acordo para tal tarefa. Dende hai uns anos, Eduardo, da casa de Decoroso, é o máximo responsable.

O que é certo é que un veciño da vila "pegou un 'braguetazo'", conta. Se cadra é verdade tamén, e foi unha historia de amor, por que dubidalo. A cousa é que Clemente foi facer o servizo militar a Cartaxena, e alí namorou da filla dun militar. Esta, cando el morreu, quixo, na súa memoria, facerlle un regalo ao pobo. "Así que deu a elixir entre a traída de auga e un reloxo. E os veciños elixiron un reloxo", di Eduardo, diante dese trebello fabricado por Antonio Canseco, o famoso reloxeiro maragato asentado en Madrid e "proveedor de la Real Casa".

Detalle do fabricante. VICTORIA RODRÍGUEZ

Pero, que pasou, que non pasou? Pois que a igrexa varreu para casa, coma tantas veces, e dixo que, de colocar o reloxo nalgún lugar, tería que ser nela. E para colocalo alí, o que funcionaba só co sistema do péndulo pasou a necesitar axuda. E todo fose porque Doncos tivese reloxo, que dende entón os veciños lle dan corda cada día. "Cada 24 horas é o máis cómodo, pero eu doulla cada 36, que é o ideal", comenta Eduardo, que ten que percorrer unhas cantas rúas e subir algunha escada para facer a manobra. Así que, ao final, o reloxo deu corda á aldea, e a todo mundo obrigou a poñerse en hora.

"Naquel tempo ningún lugar tiña reloxo", comenta Eduardo, para explicar a elección dos veciños ante ese dilema existencial: ou auga, ou hora. Ouvir soar alí as sete, oito, nove... reverberando polo val de Mencía, de Foxos e Lamas deulle, efectivamente, máis precisión ao tempo, non só ao cronolóxico, senón tamén ao atmosférico. Porque todo o mundo sabe en Doncos que se o vento vén do norte, e as horas se escoitan máis en Vilarín ou nas Fontes, vén o anticiclón. E, se o vento vén do sur, e se oe só en Sebrás, vén a choiva. Así de certo.