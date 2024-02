A tradición retida nos sucos dun butelo

"Que cal é o segredo dun butelo? Non ter segredos". Na Fonsagrada tiran do retintín para responder á pregunta do truco, do que agocha o seu produto estrela, vermello como o lume, pendurado por ducias dos teitos dos postos de embutidos presentes na longa carpa que se quedou pequena. Porque non hai frío que non quite un butelo nin tampouco sol que impida degustalo. Por iso voaban. Quen vai facer un cocido sen o rei da Montaña?

Chamouno así Forges e á Fonsagrada chamouna raíña, e ambos coroáronse onte no arranque da XXVII Feira do Butelo, á que, coma se dunha romaría se tratase, asistiron fieis os devotos dese manxar que, sempre diferente, algo ten. E vaia se ten: costela, coiros, pementón e sal, case sempre en tripa gorda e algunhas, en estómago, e mimo sen medida, a ollo.

Na carpa de 1.200 metros cadrados fronte ao consistorio sucedíanse postos de produtos cárnicos, mel, pan, queixos, licores, artiluxios feitos de madeira ou coiro, navallas e pastel da Fonsagrada. Normal, xogaba na casa. Sobre o mostrador da panadaría Barreira lucían catro ou cinco grandes pasteis e pequenas porcións de proba para os que nunca antes degustasen ese bocado de biscoito, manteiga, améndoa, coñac e natillas elaborado polas mans sabedoras de Mónica González. "Despois dun bo cocido, sempre está ben o pastel da Fonsagrada", puntualizaba Diana Díaz sobre un doce nacido para "cando viña moita xente de fóra á casa".

Feira do Butelo da Fonsagrada. XESÚS PONTE

CATRO PRODUTORES. O xentío camiñaba en dirección única pola carpa adiante en busca do mesmo: un butelo. "Veño sempre coa familia", dicía Tania Rodríguez, de Guldriz (Friol), que avanzaba que este domingo ía degustar o butelo comprado. Sendo domingo de febreiro, "é día de cocido na casa".

"Estase vendendo desde as 10.00, mira cantas bolsas hai por aí; iso é porque se fan ben as cousas", dicía Sonia Romay desde a Facenda Farruquiño, Ela fala dun proceso coidado e receitas de sempre que permiten chegar a un produto "excelente". Colleron en 2021 o testemuño de Embutidos RM e a idea foi «seguir o seu legado». Teñen un obrador artesanal do que saen "poucos e bos" butelos cuxa carne é dos porcos criados en Santa Cristina, en Cospeito, pero que se curan na Fonsagrada.

Porque, di Diego Omar Pérez, de Embutidos Buenavista, "pode ser a auga, pode ser o clima, pero o butelo da Montaña é diferente". No seu caso chegaron á praza da vila con 2.500 quilos e outros 1.500 de androlla, embutidos de carne de caza e todo o do porco. Lonxe vai aquela primeira edición á que acudiron "con 20 butelos".

Ao seu carón, Casa Castelao puxo á venda 5.000 quilos de produtos, "pero non hai que falar da cantidade, senón da calidade", dicía Rubén Fernández, "dun produto que, aínda co mesmo material, é singular". Como tamén é singular o que venden na carnicería Testa, que acode á feira desde hai uns cinco anos. Mari Carmen Fernández, irmá de Belén, da carnicería Día, foi nesta ocasión non só con chourizos, salchichóns e o inescusable butelo, senón tamén con pans debaixo do brazo, os que coceron "no forno da casa dos meus pais, en Carracedo".

Eles catro, e Silmer, Xosé do Cámping, Tita de Vilarello e RM, serán recoñecidos hoxe ao recibir o Butelo de Ouro -ás 13.00 no consistorio- da man do alcalde, Carlos López, quen onte dicía do manxar presente en todas as esquinas que "os nosos costumes e raíces están representados na nosa comida máis universal, a que encerra a idiosincrasia do noso pobo".