Los trabajos de desmontaje de un vano del viaducto de Castro comienzan este miércoles

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) inicia este miércoles, día 17, los trabajos de desmontaje del vano 2 del viaducto del Castro de la autovía A-6 (punto kilométrico 430, sentido A Coruña), tras el colapso de los dos vanos adyacentes, el 1 y el 3, el pasado mes de junio.

Según informa, los trabajos se desarrollarán "priorizando la máxima seguridad de los operarios, por lo que los medios auxiliares necesarios para desmontar el vano se posicionarán fuera de los viaductos". Así, añade, se utilizarán medios mecánicos operados de forma remota.

Una vez realizado el desmontaje del vano 2, se procederá a desmontar las pilas de este y a retirar los restos de los tres vanos, de acuerdo con los procedimientos vigentes de gestión de residuos.

Sobre las actuaciones ya en marcha, indica que hasta ahora ya se ha puesto en funcionamiento un nuevo desvío "que ha permitido mejorar considerablemente los tiempos de recorrido de los vehículos al circular por la zona afectada".

"Además, se continúa trabajando en habilitar un itinerario alternativo a la travesía de Pedrafita do Cebreiro para el paso de vehículos de mercancías especiales para este otoño", apostilla.

A ello, suma la puesta en marcha el pasado 2 de agosto de la medida por la cual los vehículos de dimensiones superiores a los 26 metros de longitud y tres metros de ancho podrán utilizar la AP-53, en sentido Alto de Santo Domingo-Santiago, y la AP-9 en el tramo Santiago-Ferrol, entre las 22,00 y las 06,00 horas sin abonar los correspondientes peajes.

OBRAS DE REPARACIÓN. El Ministerio explica que los viaductos estaban siendo objeto de obras de reparación, iniciadas el pasado mes de octubre de 2021, a través de una declaración de emergencia. Concretamente, la calzada sentido A Coruña estaba cerrada a la circulación y el tráfico estaba siendo desviado por la calzada sentido Madrid.

Tras producirse el derrumbe, indica que se cerró "inmediatamente, por precaución, la calzada sentido Madrid y el tráfico se desvió por la N-6". "Desde entonces se está trabajando, a nivel técnico, para conocer las causas de los derrumbes y poder ejecutar una solución que restituya el tráfico lo antes posible".

En cuanto a los trabajos de investigación para determinar las causas del colapso apunta que "avanzan a buen ritmo, contando con un equipo multidisciplinar de más de 60 personas en el que están involucradas 10 empresas de ingeniería y construcción de primer nivel".

Más de 15.000 vehículos diarios pasaron por Pedrafita durante el puente

Más de 75 mil vehículos en los cinco días de este puente o, lo que es lo mismo, una media de 15.000 diarios, han pasado por el ayuntamiento de Pedrafita desde el viernes pasado y hasta este lunes, según los cálculos del alcalde, José Luís Raposo.

Raposo ha asegurado que fueron "de los días que más" circulación hubo desde que se derrumbó el viaducto del Castro en la A-6, en la provincia de León y a medio kilómetro de este municipio de la montaña de Lugo.

El regidor ha puntualizado que "en horas punta, de diez de la mañana a cuatro de la tarde, --fueron-- sobre 15.000 vehículos, algo que es impensable porque entre vehículo y vehículo no daba cruzado una persona".

"Muchos coches pasaron por aquí, como son subidas hubo algún vehículo que llegaba a Pedradita con el embrague quemado y otros muchos con averías", ha añadido. Pero lo que más le preocupó fue el incendio de un coche el domingo, lo cual "impresionó bastante", ya que ocurrió "en el mismo núcleo de población". "Yo no recuerdo que haya pasado algo así", ha advertido.

Este fuego le ha servido para censurar que la Xunta "antes daba dos cuadrillas contra incendios, y ahora una nada más porque no hay incendios". Es, según dice, "la contestación que dan". "Yo hacía prevención y no tenía incendios. El año que viene igual hay más incendios porque no hay prevención. Los tanques del agua estaban vacíos cuando se produjeron los incendios de alrededor (sobre todo O Courel), se repararon un poco, pero son tanques viejos. Esto es un desastre a nivel de incendios y de la carretera es lo que hay, y sí es por mucho tiempo esto se complicará más", ha aventurado.

En cuanto al incendio del coche el pasado domingo, José Luís Raposo insiste en que "los coches en este tipo de subidas sufren mucho, y en este caso era una señora que venía sola en el coche, a la que le costó salir", pues "estaba nerviosísima".

"En retención los coches no refrigeran lo que tienen que refrigerar (...) no está uno acostumbrado a conducir así y se viene sobre el embrague", ha reflexionado.