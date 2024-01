Edgar Alfonso Benavides García, un ciudadano colombiano que reside en España sin permiso de trabajo, ha pedido amparo judicial para poder ser operado de urgencia a raíz de un accidente laboral que sufrió en noviembre de 2022, cuando trabajaba para un empresario de Pedrafita que lo tenía contratado a sabiendas de que su situación era irregular.

El hombre, que trabajaba en el sector de la construcción, sufrió un accidente que le hizo caer de pie desde una altura de casi un metro, lo que le provocó una lesión en la rodilla izquierda para la que, inicialmente, le recomendaron reposo. Sin embargo, al sentir que el dolor no remitía y tras acudir a varias consultas, un informe médico forense de una entidad privada dictaminó que sufría un desgarro de menisco interno, por lo que el 13 de febrero de 2023 se consideró la necesidad de someterlo a una cirugía artroscópica.

Debido a la situación irregular en la que estaba contratado y al no estar dado de alta en la seguridad social, el hombre no tiene mutua que costee la operación ni tampoco los recursos propios suficientes. Es por ello que, asesorado por su abogado, Cándido J. Álvarez, se decidió pedir una medida cautelar al juzgado para requerir al Sergas que lo opere de urgencia, con posterior cargo al empresario.

"Lo que me encuentro es que desde que me produje la lesión, los problemas de movilidad que padezco son cada vez más graves, porque al cargar constantemente sobre la pierna buena, también la he acabado por lesionar. Además, estos problemas de movilidad tambien están afectando la espalda, por lo que en la actualidad necesito dos muletas para poder moverme y la ayuda de otra persona para poder realizar determinadas actividades esenciales del día a día", asegura el afectado.

En cualquier caso de accidente laboral, la responsabilidad es siempre de la mutua correspondiente, que es la que se debe encargar del seguimiento médico y demás trámites. Pero, en este caso, el problema radica en que al haber sido contratado de una forma irregular, existe un procedimiento penal abierto en el juzgado de Instrucción de Sarria, así como otro por vulneración de derechos fundamentales en el juzgado de lo Social.

Pero mientras todo ello se resuelve, la lesión degenerativa que padece el afectado le está haciendo perder progresivamente su movilidad "hasta el punto de que hoy en día estoy prácticamente inválido", asegura. Por ello, además de presentar una queja ante el Veedor do Paciente del Sergas, también registró otro escrito en la oficina de la Valedora do Pobo, que fue admitida a trámite.

De lo que en principio no cabe duda es la vinculación del afectado con el empresario que lo contrató, ya que, según atestigua su representante legal, "está plenamenta documentado que el empresario reconoce su responsabilidad y que inclusó los primeros meses le pagó 900 euros, como anticipo a la posible indemnización a la que podría tener derecho el trabajador".