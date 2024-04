Tomé ordena "priorizar" los trámites para abrir la residencia de Becerreá

El presidente de la Diputación, José Tomé, ordena a las unidades administrativas de la entidad "priorizar" las tareas y trámites necesarios para agilizar la puesta en marcha de la residencia de mayores de Becerreá, toda vez que su conexión a la red eléctrica para dotarla de suministro es "inminente", pues Naturgy prevé que pueda ser una realidad para mediados de mayo, una vez concluida la construcción del centro de transformación eléctrica. La propuesta del mandatario, que afecta a las áreas de Secretaría Xeral, Asesoría Xurídica, Contratación e Fomento, Arquitectura e Benestar Social e Igualdade, fue aprobada en junta de gobierno.

Con este movimiento, el objetivo es "anticiparnos para gañar tempo e celeridade nos trámites que quedan para abrir a residencia", tal y como expresó el diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón, que hizo referencia además al centro de transformación eléctrica, una instalación obligatoria para que se puedan dar por terminadas las obras de ejecución del conjunto residencial, que albergará casi un centenar de plazas para geriátrico y 40 para centro de día.

En este sentido, recordó que, "como teño dito en tantas ocasións, non estaba previsto no proxecto inicial, polo que o tivemos que asumir desde este goberno provincial". En concreto, en alguna ocasión previa llegó a detallar que la Diputación se vio obligada a redactar el proyecto y buscar consignación presupuestaria -unos 100.000 euros- para acometer las instalaciones que permitirán dotar de electricidad a la residencia.

En el acuerdo aprobado este viernes, "do que se lle dará traslado ao Concello de Becerreá", la Diputación también demanda la colaboración de las administraciones públicas para facilitar el inicio del servicio de la residencia, sobre todo la de la Xunta, "que é a que ten as competencias en servizos sociais por lei", apostilló Pablo Rivera, quien a su vez calificó el paso dado en junto de gobierno como "unha mostra máis do compromiso firme e constante que temos na Deputación de Lugo cos veciños e veciñas de Becerreá para rematar a construción da residencia, dotala de equipamento e poñela a funcionar".

Finalizó su intervención recordando que el equipo de gobierno del que forma parte "abriu seis residencias en só catro anos".

Críticas del alcalde y del PP

Sin embargo, al alcalde becerrense, Manuel Martínez, y al PP no les bastan las buenas palabras. El regidor tildó las declaraciones realizadas ayer por el diputado provincial de "indignantes", al tiempo que insistió en pedir "respecto institucional para min e para a xente da comarca".

Así mismo, recordó que "levo pedidas cinco reunións con Tomé e non me recibiu ningunha delas", además de criticar que no obtuvo respuesta al requerimiento que el Concello envió a la Diputación en febrero para que esta "cumprise coa súa obriga". "Agora queda por iniciar a segunda fase, xa pola vía xudicial", dijo.

Por su parte, el PP provincial acusó a Tomé de "enganar os veciños para tentar gañar tempo", ya que "non iniciaron licitación algunha" -queda aún por contratar la dotación de equipamiento y mobiliario-, además de asegurar que "están acumulando escusas para cando se inicie o proceso xudicial que anunciou o Concello".