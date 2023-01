El tirón del Gordo multiplica la venta de lotería del Niño en A Fonsagrada

Desde el pasado 22 de diciembre, A Fonsagrada es la capital de la ilusión y el lugar en el que reina el dicho que recuerda que no hay dos sin tres. Y para muestra, el arreón que se vivió en la venta de lotería para El Niño, que, alimentado por el efecto arrastre del Gordo de Navidad, hizo que los décimos para el sorteo que se celebra este viernes (12.00 horas) volaran. Desde la pasada semana, encontrar boletos en físico era misión imposible.

En el despacho que regenta la lotera Otilia Díaz, donde se repartieron 540 millones hace unos 15 días, ella misma confirma que desde hace algo más de una semana todo la lotería de Reyes que salió lo hizo a través de máquina. Daba igual la terminación o el número. "Acabáronse todos, sen excepción", explicaba este jueves la veterana propietaria de la Administración Nº1, que comparte mostrador con su marido, Antonio Campos. "A xente xa non escollía; salvo algún cliente que viña cun número claro, os demais deixaban a decisión nas nosas mans", afirmó.

Porque el Gordo dejó claro que no hay números bonitos ni feos y que no importa que sean bajos o altos.

En el bar Figueiro de A Fonsagrada vendieron en dos días 3.500 euros del número 36.744, al que juegan todo el año

A su negocio llegó mucha gente "que non coñecía de nada", dice Otilia, para tratar de atraer la fortuna, pero también pasaron por su ventanilla los clientes de siempre. Cuenta que tuvieron que realizar varios pedidos para hacer frente a la avalancha de ventas que se avecinaba tras el 22 de diciembre, porque eran conscientes de lo que ocurre en todas las administraciones que reparten grandes —enormes— premios. "No terceiro pedido xa nos dixeron que non había máis existencias", recordaba.

A muchos de los que hicieron cola a sus puertas para adquirir un décimo físico para Reyes los redirigió a bares de A Fonsagrada y de O Cádavo, a donde también envía lotería. Pero la misión no era más sencilla. En el bar Figueiro, por ejemplo, volvieron a apostar por el 36.744, el número que juegan durante todo el año. Comenzaron a vender el 23 de diciembre y "en dous días" despacharon 3.500 euros (175 décimos), tal y como asegura Borja Campos. No era para menos.

Los gallegos gastan 16,43 euros de media en Reyes

Para el sorteo del Niño, que arranca este viernes a las 12.00 horas, cada gallego gastó 16,43 euros, lo que sitúa a la comunidad cerrando el 'top ten' de las que más invierten. Aún así, está por debajo de la media nacional, que se situó en 16,71 euros y que tiene a Asturias a la cabeza, con 26,23 euros gastados por habitante.

En el polo opuesto, y como ocurre también en la lotería de Navidad, están Ceuta y Melilla.



El cero, el favorito

La terminación favorita para este sorteo es el cero, precisamente la terminación más veces agraciada (salió en 22 ocasiones, la última en el año 2021), seguida del número siete y el nueve.



Madrid

La comunidad más afortunada es Madrid, donde tocó 43 veces.



700 millones

Es la cantidad que se repartirá en este sorteo, la misma que el año anterior. El primer premio recibe 2 millones por serie; el segundo, 750.000 euros por serie; y el tercero, 250.000. Además, hay 20 premios de 3.500 euros y otros 1.400 premios de 1.000 euros por serie, entre otros.