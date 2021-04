A Fonsagrada acogerá entre el 13 y el 16 de mayo el rodaje del cortometraje O que queda de nós, una historia que tiene como trasfondo la supervivencia y la conservación de los valores del mundo rural y "a conexión das tradicións e os modos de vida do campo coas novas xeracións", según explica Lucía Carrera, una de las portavoces de O Faiado Producións, que promueve este proyecto.

La película, de unos ocho minutos de duración, será dirigida por Miguel López Abad, que también es el autor del guión. El filme cuenta con la participación de una docena de alumnos de Comunicación Audiovisual del campus de Pontevedra. "Trátase dunha curta baseada na relación familiar entre unha nai e unha filla e que reflexiona sobre a contorna rural a través da perspectiva das dúas mulleres protagonistas", comenta Carrera.

O que queda de nós relata una jornada de caza de una madre con su hija, que tratan de sobrevivir tras el colapso de la civilización. "Na batida perden os cans e a súa situación complícase nunha trama que vai in crescendo", añade Carrera.

La parroquia de Robledo, en Veiga de Logares, y la Seimieira de Vilagocende son dos de los escenarios escogidos para la filmación. La elección de A Fonsagrada como escenario responde al interés de "dar visibilidade a un concello de montaña, afastado, pero rico en costumes e historias, e que é coñecido como zona de caza, que é o que centra o argumento da historia", precisa Lucía Carrera.

Junto a la edición del corto, O Faiado Producións se plantea la posibilidad de organizar una exposición con fotografías de las personas y de las localizaciones. "A nosa idea primordial é facer a curta. Como complemento, verase a posibilidade de organizar a mostra", matiza Carrera.

Este proyecto, que cuenta con la colaboración de la Universidade de Vigo, se exhibirá en festivales de ámbito autonómico y nacional.

O Faiado Producións desarrollará una iniciativa con un "presupuesto cero". Contará con ayudas para desplazar al equipo y el material al lugar del rodaje. También colaboran la asociación cultural Petapouco e a Destempo y el Concello de A Fonsagrada, que cederá la escuela hogar como alojamiento. El Tecor fonsagradino prestará animales y guiará al equipo en las secuencias con armas.

Buscan una niña de 9 a 13 años para un papel secundario

La productora hará un casting para elegir una joven de A Fonsagrada, 9 a 13 años de edad, para que participe como actriz secundaria en el cortometraje. Las interesadas pueden informarse en la oficina local de turismo. "Non só queremos dar a coñecer este concello, senón tamén que as súas xentes se integren no posible neste proxecto", indican desde Faiado Producións. Los papeles principales serán para Maria Costas, que encarnará a la madre que aparece en el filme; Lois Soaxe, en el papel de vecino cazador, y Lidia Veiga, que interpretará a la hija.



La productora

O Faiado es una productora formada por estudiantes que se propone enviar un mensaje claro sobre el valor de la Galicia rural. "Buscamos unha conexión profunda co público xove, queremos produtos feitos por nós, para xente coma nós", explican. Su nombre es "unha representación física do lugar no que se esconden os recordos e as historias".