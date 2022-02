El tesorillo de Oliva vuelve a casa

Los hallazgos de tesoros son algo propio de leyendas o novelas, pero pocas veces se puede escuchar una de estas fabulosas historias de boca de una de sus protagonistas. Fue lo que sucedió este jueves en el museo comarcal de A Fonsagrada, donde Oliva Díaz recordó cómo encontró en 1956 un tesorillo de monedas romanas en el lugar de Pena das Olas, en la parroquia de Monteseiro. Olivia narró su experiencia a los estudiantes del IES fonsagradino durante la inauguración de la muestra, formada por paneles, que recrea los 107 denarios de plata, siete de la etapa republicana y los restantes de la imperial. Los monedas pertenecen al Museo Provincial de Lugo.

"Estaba alindando as vacas, con outros nenos, pois entón non se ía a escola cando tiñamos que traballar, cando atopei as moedas", comentó Oliva Díaz, que se separó un momento del grupo y vio un reflejo metálico junto a una roca. Era un objeto metálico, en muy mal estado de conservación, donde se almacenaban los denarios.

Oliva Díaz, que reside en Cangas de Onís, recogió las piezas y las llevó para su casa. Su padre, Germán Díaz Álvarez, se las vendió por 875 pesetas al director del Museo Provincial, Manuel Vázquez Seijas. Inicialmente las tuvo en casa una temporada, pero al advertirle un vecino que le podían sancionar por ello, las entregó a la institución museística. Allí estuvieron un tiempo en depósito, pero Germán Díaz aceptó finalmente el precio que le ofrecían. "Non parecen as que atopei eu", comentó Oliva al observar las cuidadas reproducciones impresas.

La directora del Museo Provincial, Aurelia Balseiro, que acudió a la inauguración de la muestra junto a la técnica Ofelia Carnero, explicó a los estudiantes el término tesorillo, que se aplica "á localización de moedas agochadas, de distintos tipos ou cronoloxías. Utilízase este termo para diferencialo das entregadas como ofrendas".

Aurelia Balseiro habló de la obligación de comunicar estos hallazgos a las autoridades, que fijan compensaciones para quién las encuentra y para el dueño del terreno. Las monedas, más allá de su valor para coleccionistas, "serven para analizar o contexto no que se atopan, nunha área onde existían explotacións mineiras".