Los técnicos harán que el vano del viaducto de Castro caiga por su peso

Los trabajos para provocar el derrumbe del vano del viaducto de Castro en la autovía del Noroeste A-6 (punto kilométrico 430, sentido A Coruña) que siguió en pie tras el colapso de los dos adyacentes el pasado mes de junio comenzaron durante la mañana del miércoles. Las tareas de demolición del vano 2 se ejecutan de manera remota por motivos de seguridad. En concreto, desde la cesta de una grúa situada a cierta distancia, en terreno seguro, dos operarios controlan una máquina que pica el tablero desde la superficie y que, a su vez, permanece sujetada a otra grúa mediante unas cadenas. Este robot, propiedad de la empresa Demoliciones Coruña, tiene como objetivo debilitar la dovela aislada para hacerla caer por su propio peso.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) estiman que los trabajos duren, como máximo, unos tres días, aunque no se sabe con certeza cuándo se producirá el derrumbe.

Una vez que los restos del vano y las pilas estén en el suelo, se seguirán realizando inspecciones y tomando muestras de cara a una investigación que sigue en curso. Después, será el turno de retirar los escombros, de acuerdo con los procedimientos vigentes de gestión de residuos.

Los operarios trabajan de forma paralela en las obras de construcción de un desvío aprovechando los túneles existentes

En la visita que hicieron las autoridades ayer al lugar, la jefa de la Demarcación de Carreteras en Lugo, Beatriz González, aseguró que todavía es pronto para lanzar conclusiones sobre las causas del colapso, ya que "no se tienen todos los datos". También acudieron la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez; el subdelegado en León, Faustino Sánchez, y el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo.

"Los vanos anexos posiblemente se derrumbarán, pero hasta tener datos concluyentes no se puede confirmar", explicó Beatriz González acerca de los siguientes pasos a dar cuándo terminen las indagaciones sobre lo ocurrido.

Antes de iniciar los trabajos de reconstrucción del viaducto, habrá que determinar las causas que ocasionaron su derrumbe

Por su parte, la subdelegada destacó que "el Gobierno está poniendo en marcha las soluciones más seguras y viables, con rigor y transparencia" y sostuvo que el ministerio está dando los pasos para dar "la mayor fluidez posible al tráfico", priorizando "la máxima seguridad de los operarios".

"Esto constituye un paso más en el compromiso del Gobierno de buscar soluciones que permitan mantener las conexiones viarias de Galicia con el resto de la península", afirmó Isabel Rodríguez.

AÑOS DE ESPERA. Tanto la Subdelegación del Gobierno como la demarcación de Carreteras de Lugo admiten no conocer cuándo se podrá restablecer la circulación por el viaducto de Castro y reconocen que para volver a abrir ese tramo de autovía pueden pasar años. "Hasta que no sepamos lo que le ha pasado al viaducto es muy difícil tomar decisiones, por lo que no tenemos una planificación exacta", señaló Beatriz González, quien afirmó también que la prioridad es "determinar cuáles fueron las causas, la seguridad de los trabajadores y retomar la circulación".

ALTERNATIVAS. Al margen de la investigación, ahora se trabaja en otras soluciones con el objetivo de aligerar el tráfico a su paso por la localidad de Pedrafita do Cebreiro, que registró retenciones durante estos días. En este sentido, Isabel Rodríguez recordó que en julio se puso en funcionamiento, "antes del plazo prometido", la conexión entre calzadas que permitió acceder antes a la autovía, habilitando 6,6 kilómetros más de doble carril en las inmediaciones del desvío con la N-6.

La subdelegada también manifestó que se continúa trabajando para que el nuevo desvío, diseñado aprovechando los túneles existentes, esté operativo en otoño con el fin de reducir a la mitad el tráfico por el núcleo de Pedrafita. De esta forma, se permitiría el paso de los transportes especiales, como los de componentes eólicos, en dirección A Coruña en ventanas de tiempo determinadas que aún están por confirmar.

En las inmediaciones de la entrada desde Madrid de los túneles que salvan el puerto de Pedrafita ya se pueden ver a algunos operarios con excavadoras realizando actuaciones con el objetivo de terminar la obra del nuevo desvío, como muy tarde, a finales de septiembre o principios de octubre.

Un equipo multidisciplinar de 60 personas

Según el ministerio, el equipo "multidisciplinar" que se encarga de las pesquisas para determinar las causas del colapso de los vanos 1 y 3 del viaducto de Castro está formado por más de 60 personas y cuenta con la participación de diez empresas de ingeniería y construcción de "primer nivel".



Un paso necesario

Las autoridades insisten en que esclarecer lo ocurrido es un primer e ineludible paso para iniciar las tareas de reconstrucción. La demolición del segundo vano favorecerá la realización de más catas, la principal labor que se está desarrollando en estos momentos para que en un futuro se restablezca el tráfico con las "máximas garantías".

El volumen de tráfico de vehículos en Pedrafita do Cebreiro continúa alto

La lluvia contribuye a mantener una densidad elevada aunque no se registran restricciones como las del puente

El tramo desviado de la A-6 en Pedrafita continúa esta semana con una alta densidad de vehículos después de unos días marcados por importantes retenciones, sobre todo durante el domingo y el lunes, a causa de la confluencia de la operación retorno típica de mediados de agosto y el desvío por el derrumbe del viaducto de Castro en el mes de junio.

La congestión en este tramo de la calzada, entre los kilómetros 432 y 434 de la A-6, es frecuente desde que colapsó la vía y, aunque desde el Mitma se trabaja en medidas para rebajar la cantidad de vehículos que se ven obligados a atravesar la localidad de Pedrafita, lo cierto es que por el momento no se ha podido dar solución a una situación que preocupa a los vecinos, que aguardan a la apertura en otoño del desvío en dirección Madrid para reducir a la mitad el tráfico en el núcleo.

INCENDIO. Las retenciones del domingo estuvieron marcadas por el incendio de un vehículo en la entrada desde Madrid, que se saldó sin heridos. Su conductora percibió fallos y lo estacionó cerca de la rotonda. Minutos después, este empezó a arder, hasta calcinarse por completo.