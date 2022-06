La técnica constructiva del puente de la A-6 que se hundió fue inusual

La estructura del doble viaducto de O Castro que se hundió el pasado martes es poco habitual. De hecho, según expertos consultados, solo hay dos en la autovía A-6 y quizá tal vez son los únicos de España, por lo menos de esta tipología, con tanta longitud y altura.

Está construido con vanos independientes prefabricados, "como un tetris", y no con hormigón continuo y encofrado en la propia obra. Es cierto que esta construcción prefabricada sí se usa en puentes, pero no de estas características. Este sistema utiliza cables pretensados exteriores que, según coinciden varios estudios sobre la materia, son muy sensibles a condiciones climatológicas adversas como las que se dan en esta zona de la montaña lucense, de ahí que estuvieran en pleno proceso de revisión y sustitución.

El modelo constructivo no tendría porqué estar relacionado directamente con el desplome, o por lo menos la causa no es en sí el tipo de construcción. Sin embargo, esa estructura modular sí pudo haber sido más sensible a algún tipo de causas exógenas, que son las que ahora investigan los técnicos.

El Mitma investiga las razones concretas del siniestro. El director general del Carreteras, Javier Herrero, barajó que una de las hipótesis de trabajo "puede ser un problema de cimentación, que no detectamos", que podría derivarse de una alteración del terreno donde se asientan las pilas. También se analizará la sujeción del tablero, aunque Herrero precisó que las obras de reparación y sustitución de los cables de los vanos que efectuaba la empresa Puentes eran correctos.

Esta firma gallega procedía a cambiar los cables de tensado a causa de la corrosión, derivada de problemas en la impermeabilización de la estructura. Las filtraciones de agua y el uso de salumera y fundentes contra el hielo y la nieve motivaron este deterioro. Esta empresa solo se encargaba de las obras, pero no redactó el proyecto, cuya cuantía inicial era de 11 millones y después se aumentó recientemente en 14 más.

La inclinación y los daños en el pilar que se derribará "eran evidentes", como recordó este jueves el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, quien visitó el puente con las autoridades y técnicos que lo inspeccionaron. Raposo cree que habrá que determinar "se o alicerce cedeu por algún problema derivado da cimentación ou por outro motivo descoñecido".

El Ministerio de Transportes y Movilidad no solo decidió actuar en el doble viaducto de O Castro, sino que financió actuaciones en Ruitelán y Las Lamas, los más cercanos en León . Además se hicieron trabajos de conservación en los puentes de Silvela, en el kilómetro 436 a la altura de As Nogais, y de Noceda, en el 437,9 ya entre este último municipio y Pedrafita, situados también a pocos kilómetros del lugar del derrumbe. En estos dos casos, el arreglo de los problemas en los estribos y asentamientos de tableros no afectaron. En estas obras se invirtieron 1,6 millones de euros, fruto del programa de inversiones en conservación lanzado por el Mitma, que se incrementó de 55 a 78 millones en Galicia.

El efecto erosivo del agua obliga, además, a frecuentes rebacheos en la subida a O Cereixal, en Becerreá.

SIN ESPECULACIONES. El delegado del Gobierno, José Miñones, pidio que "no se especule" sobre las causas que provocaron el colapso de una parte del viaducto. "Hay que dejar que continúe la investigación, ya en marcha". Miñones reconoció que la prioridad, junto al análisis del derrumbe, es "garantizar la conectividad con la meseta". El objetivo principal es "abrir cuanto antes" el vial de doble sentido pero, mientras tanto, "se reforzará el servicio a través de nacional". Este jueves trató este tema con el alcalde de Pedrafita para reforzar la seguridad vial en el municipio.

Miñones defendió las actuaciones llevadas a cabo en la vía y remarcó que "gracias a los trabajos de inspección se detectó la problemática". "Si no se llega a hacer esa labor de mantenimiento, de investigación, no se habría detectado esa problemática existente en el cableado y, por tanto, ese otro problema que estaba más oculto. Debemos estar contentos de que sucediese cuando sucedió y de que no haya pérdidas de vidas", indicó.

BLOQUE. El Bloque demandó este jueves en el Congreso la comparecencia de la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, para que exponga las razones de este derrumbe "sen precedentes no Estado, nun momento en que se reparaba".

Néstor Rego, único diputado del BNG, demanda "transparencia, e non o ocultismo practicado polo Goberno". La organización nacionalista quiere saber "cales foron as causas dun colapso do viaduto" y si el vicio estructural apuntado por el Mitma "ten que ver con que a empresa construtora non seguise o proxecto construtivo ou se existe unha responsabilidade por parte do Estado".

Rego demandará documentación sobre la empresa adxudicataria de la construcción o las subcontratadas, así como las fechas de las inspecciones e informes públicos durante el proceso y antes de la recepción de la obra. También exige explicaciones sobre "a forma e momento en que se detectaron eses fallos estruturais cualificados como graves polo Ministerio e que xustificaron o fechamento do viaduto e a decisión de executar as reparacións".

Además, Rego demanda "unha auditoría" para comprobar que no existen deficiencias en otros túneles y viaductos de la A-6.

Tradime denuncia los daños al transporte en costes y tiempos

"Volvemos a ir por una carretera del siglo XX, pero el tráfico no es el del siglo pasado", dice José Fernández, vicepresidente de Tradime, para explicar el impacto que tiene para el sector del transporte, y para la economía de Lugo en general, el derrumbe del viaducto de O Castro.

El corte obliga a hacer un recorrido de más de 12 kilómetros por la N-6, "en el que empleamos casi media hora, porque el trazado es muy sinuoso y con subidas muy pronunciadas, lo que obliga a ir a 40 kilómetros por hora", calcula. Eso supone más tiempo y un mayor gasto en combustible en un momento en el que su elevado precio es ya un problema. Al tratarse de un corte prolongado también saldrá más caro el mantenimiento de los camiones. "Llevábamos un año soportando el corte en dirección A Coruña, por las obras de mantenimiento, pero ahora es total y sin fecha de apertura", apunta.

El vicepresidente de Tradime resalta que, pese a la difícil situación, la salida por Pedrafita es la única opción viable, ante la falta de alternativas. "No vale la pena bajar hasta Ourense para coger la A-52, ya que en Lugo no estamos conectados por autovía con esa provincia, y salir por la N-120 por Monforte hacia Ponferrada es un viaje de cien kilómetros por una carretera que no es fácil. Ni siquiera para el tráfico de A Mariña tiene sentido ir por Asturias y subir por Pajares hacia la Meseta por una autopista de pago".

RETENCIONES. Otro de los problemas existentes es atravesar el núcleo de Pedrafita, donde el tráfico era este jueves intenso, aunque solo hubo retenciones puntuales, causadas principalmente por furgones de reparto que estacionaban en la travesía, según explicó el alcalde, José Luis Raposo. El regidor pidió a los transportistas que aparquen en las dos plazas contiguas a la carretera.

La Guardia Civil de Tráfico vigiló la zona e instaló radares en la travesía para evitar excesos de velocidad y controlar la seguridad vial.