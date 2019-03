Los taxistas fonsagradinos estudian medidas contra la denuncia de una colega

Los taxistas de A Fonsagrada se reunirán este miércoles para analizar y estudiar las posibles medidas a tomar contra la compañera que denunció a dos de ellos por acoso laboral e insultos.

El sector lamenta que este hecho empañe la imagen de un colectivo que, según explica la otra mujer que actualmente ejerce como taxista en la villa, "sempre estivo moi unido e no que se mantén unha excelente relación entre todos os que o formamos".

Esta misma mujer afirma que en los once años que lleva ejerciendo como taxista "nunca me sentín discriminada polo feito de ser muller" y explica que antes de ella "houbo outras moitas traballando no mesmo, incluso a nai da denunciante, e nunca se deu nin o máis mínimo problema".

Esta mujer también explica que el sector ha hecho piña en defensa de los dos compañeros denunciados, "que son unhas persoas excelentes", y anuncia que en la reunión de este miércoles decidirán si toman algún tipo de medida legal contra la denunciante al considerar "falso" su testimonio.