"Sospechamos que el Gobierno sabe las causas del colapso del viaducto de O Castro"

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha asegurado este domingo que sospecha que el Gobierno central conoce las causas del colapso del viaducto de O Castro en la A-6 y ha demandado una "mesa de intercambio de información" entre la Xunta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante una situación que ha calificado de "preocupante".

En una entrevista concedida a la Radio Galega, la conselleira ha justificado esta sospecha por las declaraciones en prensa de la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, en las que anunciaba, antes de dar a conocer las causas del derrumbe, que la reapertura del viaducto paralelo al que colapsó se llevaría a cabo durante el primer semestre de 2023.

"A nosa sospeita é que as causas do colapso do viaduto se coñecen. O certo é que é o Ministerio quen ten toda a información. Estamos a falar dun viaduto que estaba pechado, no que se investiron 26 millóns de euros públicos"