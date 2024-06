Son de Cores, o saber manter unha tradición

Unha manchea de mulleres dos Ancares velan desde o ano 2012 polos saberes, pola tradición, pola cultura e a lingua galegas, pola identidade. Dan forma ao grupo Son de Cores e, por todo ese traballo arreo que levan facendo desde hai máis dunha década, recibirán un galardón da man dos rapaces da Montaña.

A entrega do recoñecemento será este venres, ás 12.00, no salón de actos do instituto

O IES de Becerreá promove a oitava edición do seu Premio á Difusión da Cultura e a Lingua Galega na Comarca dos Ancares e, desta volta, desde o centro decidiron que Son de Cores é máis que merecedor deste nomeamento polo "moito que levan feito pola comarca e pola súa reivindicación da pandeira e do papel que as mulleres tiveron na transmisión da tradición", explica o profesor Antón Bao, quen fala tamén dos vencellos que enraízan a historia da agrupación, das súas integrantes e do propio centro.

E é que polas aulas do IES pasaron e pasan os fillos desa decena de mulleres, todas da contorna dos Ancares, que forman Son de Cores. Unha das compoñentes, a maiores, foi alumna tamén do instituto nos inicios deste, e máis tarde regresaron en conxunto ás súas instalacións para ofrecer algunha que outra actuación.

O grupo Son de Cores xurdiu en 2012 para colaborar na recuperación da pandeira, instrumento emblemático da Montaña

Tocarán, como non, na entrega deste recoñecemento, que será realidade este venres, día 7, ás 12.00 horas no salón de actos do instituto, collendo o testemuño que deixaron na edición anterior Os Xardois e a actriz barallesa Carmen Méndez.

Explican as integrantes de Son de Cores que a asociación xurdiu "co ánimo de colaborar dalgunha maneira coa recuperación dun instrumento emblemático da Montaña". Falan da pandeira, da que ofrecen clases, como tamén o fan de canto. Pero, por enriba de todo, loitaron e loitan por facer reflexionar e tomar conciencia "do papel que as mulleres xogaron na transmisión oral de cantigas, contos, liturxias, saberes, coidados e outros elementos que conforman a nosa identidade cultural".