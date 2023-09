De Sevilla a Baleira por un sueño

Hay personas que son escritoras antes de convertirse en escritoras, que son artistas antes de haber creado ninguna obra de arte. Su propia vida es una historia bien contada, como la de la sevillana Ángela Gómez Indiano. Ella empezó a escribir siendo niña. Por eso se matriculó en Filosofía y Letras cuando pudo ir a la universidad. Sin embargo, tuvo que dejar la carrera por cuestiones familiares. Luego vinieron varios trabajos, distintas empresas. Un día, se dijo que estaba ya cansada de los 20 años al cargo de una inmobiliaria y que buscaría una casa para retirarse durante un tiempo a escribir ese libro que no la abandonaba. Puso una historia en Facebook: busco una casa en Castilla-La Mancha. Una mujer le respondió: "¿Te importa que sea en Baleira?".

Dos años después, Ángela presentó este viernes en Baleira, de la mano de Alberto Alonso, su libro: El callejón de la gata llorona. No podría presentarlo en Sevilla, porque la gata es de Baleira, la gata a la que cada noche escuchaba maullar en aquella casa que finalmente alquiló el verano pasado, y en la que escribió su primer libro. "¿No podías haberte ido más lejos?", le dijo este viernes su hija con la pena de no poder acompañarla.

Ángela pasó el verano pasado varios meses en O Cádavo, en la casa que le alquiló esa vecina a la que el destino, o el logaritmo de Facebook, quiso poner en su camino. Una casa para escribir sobre otra casa, la de su infancia, las corralas sevillanas. "Yo crecí en una corrala, que eran esas casas en Sevilla en las que, sobre un gran patio, se abrían muchas habitaciones. En ocasiones, en ellas se asentaba la gente que procedía del campo, como fue el caso de mis abuelos. Y lo que hice en este libro fue recrear las situaciones allí vividas, ya que era un espacio de intensas relaciones sociales", cuenta.

Ángela escribió una publicación en Facebook diciendo que buscaba casa en alquiler y le respondió una vecina de O Cádavo

El libro, ya impreso, parece tener vida propia. "A veces lo abrazo, lo llevo hacia mí. Es como abrazar toda mi vida, mi familia, mi gente", cuenta. Así también lo abrazó el público este viernes, los que ya son sus amigos en la montaña que tan bien la ha acogido. Porque este verano es ya el segundo que Ángela pasa aquí. El tema del alquiler ya no fue tan fácil este año. En otros lugares sí que se le abrían posibilidades, pero "yo quiero estar en Baleira", decía para sí misma, y en el último momento encontró una casa, la casa verde, como ella la llama, al final de la localidad. "Mi idea es alargar mis estancias en Galicia", indica.

"A veces se utiliza como una frase hecha, sin mucho sentido, eso de que una quiere encontrarse a sí misma. Pero en mi caso, no tengo otra forma de decirlo. Porque esto que he encontrado aquí, este tiempo, no es mentira", comenta.

Así que el libro tiene también, dice, un poco de ese encuentro, un poco de este tiempo. "Y si a dos personas les llega, les emociona, como me emociona a mí lo que cuento, ya me vale", dice. "Al final, lo que yo busco es compartir eso con la gente. No quiero otra cosa", comenta. Eso que sentía, cuando su vida había dado un giro inesperado y una gata maullaba, por la noche, en un callejón de O Cádavo.