El Sergas prueba en Baleira un plan de refuerzo de la asistencia a crónicos

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha escogido el concello de Baleira para poner en marcha un proyecto piloto de atención integral a enfermos crónicos. Este novedoso plan se puso en marcha hace casi un año y beneficia a 146 pacientes.

Se trata de un modelo personalizado que cuenta con asistencia telefónica y domiciliaria y en el que las enfermeras tienen un papel clave. La finalidad es actuar de forma proactiva llevando a cabo un exhaustivo seguimiento de los enfermos para evitar hospitalizaciones innecesarias, así como fomentar los autocuidados.

"Conscientes de que en Galicia cada vez temos unha poboación con máis pacientes envellecidos, polimedicados e pluripatolóxicos e cunha gran dispersión xeográfica, decidiuse cambiar o sistema actual, que actúa sobre todo en procesos agudos dunha forma reactiva e moi fragmentada", explica la subdirectora de Enfermería del Hula, Ángeles Dono. Ante esta realidad se decidió ir un paso por delante y ofrecer una atención proactiva, "é decir, non agardar a que o usuario chame porque se atopa mal, senón levar un control exhaustivo onde haxa unha prevención da patoloxía, así como apostar pola educación en saúde para que os usuarios coñezan mellor as súas doenzas e saiban como actuar", precisa.

"Levamos un control individualizado de cada usuario, o que nos permite adiantarnos á enfermidade para evitar procesos agudos"

Otro de los pilares fundamentales es la coordinación multiprofesional. "Neste caso o persoal de enfermería é o que ten o maior peso, pero traballa en conxunto co médico, por se precisa da súa intervención, e coas traballadoras sociais e coidadores dos enfermos, fundamentais para avaliar o contorno e determinar as necesidades de ambos", remarca Dono.

ORGANIZACIÓN. Para poner en marcha este pionero modelo se procedió a estratificar la población (1.156 habitantes) en función de su gravedad y se evaluó su grado de dependencia para programar las visitas domiciliarias (casi la mitad de los casos). Con todos estos datos se diseñó un plan personalizado. Así, las enfermeras realizan actividades preventivas, tales como vacunación; educativas, con la revisión constante de la medicación; o terapéuticas, controlar las constantes del paciente.

"É moi beneficioso para os enfermos porque lles dá seguridade e comodidade e evitánse ingresos continuos", asegura Dono.

EN PRIMERA PERSONA. Davinia López es una de las enfermeras del centro de salud de Baleira que coordina este programa. Diariamente realiza en torno a cinco visitas domiciliarias y remarca la buena acogida que está teniendo este modelo. "A xente aprende a xestionar a súa enfermidade e logran identificar síntomas que antes descoñecían", dice, al tiempo que añade que el mero hecho de controlar la medicación de los usuarios es un gran avance. "Vin casos nos que acumulaban medicamentos e tomábanos sen control, algo moi prexudicial".

La profesional defiende la importancia de este programa. "Levamos un control individualizado de cada usuario, o que nos permite adiantarnos á enfermidade para evitar procesos agudos".

Una de sus pacientes es la septuagenaria Magdalena Millanes, vecina de la parroquia de Espasantes, una mujer con varias patologías que se muestra encantada con el sistema. " Estou moi contenta, dáme confianza e moita seguridade ter a Davinia de man". La anciana no duda en expresar su gratitud hacia la enfermera. "Téñolle moito cariño porque me axuda moito, explícame as cousas para que eu as entenda e sempre a teño de man", insiste esta mujer, quien destaca, además, la labor psicológica que desempeña la profesional sanitaria. "Só con que veña e me faga compañía xa me aporta moito. Non me gustaría por nada do mundo que nos sacaran o servizo porque é fundamental para os enfermos", subraya.