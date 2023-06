Un septuagenario afronta 5 años por agresión sexual a una vecina y lo niega

Un hombre de 75 años de edad, vecino del municipio de Cervantes, fue juzgado el martes en el Penal número 1 de Lugo como presunto autor de un delito de agresión sexual a su vecina. El hombre, que se enfrenta a una condena de cinco años de cárcel, negó rotundamente los hechos, mientras que la denunciante mantuvo su acusación.

La Fiscalía mantiene que el primer altercado tuvo lugar en 2018, coincidiendo con las fiestas locales de Becerreá. El acusado abordó supuestamente a la víctima en su domicilio, le dio un beso en la mejilla sin su consentimiento y le realizó tocamientos en los pechos y en la zona genital. En otra ocasión, el hombre sorprendió a la mujer en la cuadra de los cerdos y -"con ánimo lujurioso y con conciencia de la negativa de la víctima"- le tocó de nuevo los pechos y los genitales. Ese día, la mujer le dijo que si seguía con esa actitud se lo contaría a sus hijos, a lo que el acusado le respondió que si decía algo "la mataba".

El ministerio público cita en su escrito de acusación otro episodio registrado supuestamente en junio de 2019. En esa ocasión, el hombre, con la excusa de devolverle unos aperos que previamente le había pedido, acudió a casa de la víctima y la llevó hasta la cocina, donde le dijo insistentemente que tenían que "hacer el amor". Acto seguido, la tumbó en un banco, le levantó la camiseta y le realizó tocamientos por todas sus partes íntimas. Finalmente, el 3 de marzo de 2020, el acusado se abalanzó sobre la mujer, también en el domicilio de ella, y le tocó los pechos "con ánimo lujurioso".

Según el relato de la acusación pública, el 10 de octubre de 2020, el hombre comentó en un establecimiento de cazadores que quería "pegarles un tiro" a los hijos de la mujer y que "de la cárcel se salía, pero del cementerio no". Según relató el martes la víctima, este hecho fue el que la llevó a denunciar al acusado. "Yo no le había contado nada a nadie, pero cuando mi hijo me dijo que andaba diciendo que los iba a matar, entonces lo conté y mi familia me dijo que eso había que denunciarlo", explicó.

El acusado, por su parte, negó todas las acusaciones de la Fiscalía. "Nunca intenté tener ningún tipo de relación con mi vecina y jamás la toqué. Todo lo que ella cuenta es mentira", aseveró.

El ministerio público acusa al hombre de un delito de agresión sexual, por el que pide cinco años de cárcel, cuatro años más de libertad vigilada y tres años de alejamiento de la denunciante. Además, considera que el acusado es autor de dos delitos de amenazas leves, por los que solicita una multa total de 1.800 euros.

La defensa, por su parte, considera que los hechos no han quedado probados y que no se ha podido vulnerar la presunción de inocencia de su cliente, por lo que solicita su libre absolución. El juicio quedó visto para sentencia.